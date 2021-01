Helena Třeštíková má retrospektivu v Paříři

Cinematéka knihovny Centre Pompidou pořádá ve spolupráci s Českým centrem v Paříži první francouzskou retrospektivu díla dokumentaristky Heleny Třeštíkové. Zahrnuje 12 dokumentárních filmů, 21 projekcí a jednu masterclass, a to v rámci cyklu Lignes de vie (Životní trasy). Vzhledem k současné situaci se filmy promítají online, po předchozí rezervaci, zdarma, a to až do 6. března.Jde o vůbec nejrozsáhlejší zahraniční retrospektivu tvorby Heleny Třeštíkové, řada filmů se uvádí ve francouzské premiéře.