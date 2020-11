Filmy Šarlatán i Krajina ve stínu míří na internet

Producenti snímku Krajina ve stínu, který byl zařazen do výběru deseti děl listu Variety, se rozhodli uvolnit film Bohdana Slámy ke zhlédnutí na internetu. Dostupný je pouze na stránce filmu, a to jak s možností přehrání, tak zakoupení nastálo. Krajina ve stínu měla premiéru v polovině září, na návštěvu kina tak měli diváci omezený čas. Podobně životopisný Šarlatán, který startoval v srpnu, se od 29. listopadu až do 6. prosince vždy ve dvou večerních časech objeví na platformě projektu Film naživo.