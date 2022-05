RECENZE: Hvězda, nebo parodie na ni? Xindl X živě je pořád oříšek

„Ahoj kamarádi,“ pozdravil hned na úvod večera Xindl v připomínce na své někdejší vítězství na Portě a rap-folkové kořeny. A hned zkraje do publika nasypal jednu ze svých největších hitovek V blbým věku. Následovaly další tutovky jako Chemie, Na vodě, Hollywood, ale také novinky z aktuální desky. Kromě titulní Terapie například velmi osobní Lovec perel. Do setlistu zařadil také zcela novou písničku Maraton, kterou živě zazpíval v doprovodu hostujícího souboru Marantha Gospel Choir.

Xindl ani nemusel několikrát opakovat, jak je šťastný, že stojí znovu na pódiu, radost a odhodlání předvést co nejlepší výkon tryskaly také z jeho bezvadně sehrané doprovodné kapely – zmínit si zaslouží především vynikající bubeník Emil Valach – užívali si rovněž další hosté: Pokáč, cellista a zpěvák Pavel Čadek, který se zhostil role předskokana, a zpěvačka Tereza Mašková.

Profi výkon, v rámci něhož publikum dostane přesně to, co si žádá. Toť jedna strana mince, druhá klade otázku, co tedy přesně v Xindlově případě obdrží. Snůšku chytlavých, spotřebních písniček, vyráběných sériově podle jednoho mustru. Důraz je kladen na okamžitě zabírající melodie a mnohomluvné texty plné slovních hříček.

V nich je písničkář jako doma, patří k němu stejně jako stále jaksi nemotorné a křečovité pódiové vystupování. Xindl X jako kdyby pořád lavíroval mezi popovou hvězdou a poťouchlou parodií na ni, přičemž není úplně jasné, na kterou stranu se hodlá přiklonit.

Xindl X O2 universum, Praha 5. května 2022 Hodnocení: 45 %

Chce strhnout davy, ale nemá dostatek přirozeného charismatu a působí občas jako medvídek, který se na pódium dostal jako náhodou. Jako kdyby do koncertní haly přišel rovnou z oné Porty, kdosi ho vystrčil na jeviště a poručil mu: „a teď ukaž, co umíš“.

Osvojil si úspěšný skladatelský model, ví, co jeho věrní žádají a světel reflektorů se nejspíš nehodlá vzdát. Těžko říct, jak by působil, kdyby si teď zahrál někde na valníku v rámci folkového festiválku pro pár desítek lidí. Třeba by to celé bylo přirozenější a bezprostřednější, ale je jasné, že tam už se písničkář vracet nechce.

Po celou dobu koncertu jsem si nicméně nebyl jistý, jestli sleduji Ondřeje Ládka, který chce být Xindlem X, nebo Xindla X, jež svádí vnitřní boj s Ondřejem Ládkem.