VIDEO: Klip Lovec perel avizuje dosud nejotevřenější album Xindla X

„Chtěl jsem natočit hodně barevnou desku s písněmi folkovými, s nádechem country a americany, ale i moderní popové, které se nebojí elektroniky. A ideálně tyto vlivy míchat i uvnitř jednotlivých skladeb. Věřím, že se to povedlo. Mám radost, že na desce je jak takřka táboráková Má chata, můj hrad, tak vyloženě elektronické Neony, a ostatní věci mezi těmito póly oscilují,“ charakterizuje Terapii Xindl X.

Co se týče názvu, vysvětluje jej takto: „Všechny písničky na desku jsem napsal během lockdownu, v první vlně covidu. Skládání a textování bylo to jediné, co mi pomáhalo držet si víru, že svět je stále normální. Že nežijeme konec světa. Ráno vstát, vzít si kytaru a začít skládat, to pro mě byla terapie, abych se nezbláznil.“

Novinku písničkář pokřtí na svém dosud největším koncertu v pražském O2 Universu. 25. listopadu letošního roku tak zazní nové i známé písně v úpravě s šedesátičlenným sborem Maranatha Gospel Choir, vystoupí mnoho atraktivních hostů a show dostane i neobvyklou vizuální podobu, kterou má na svědomí výtvarník a režisér Ondřej Pfeiffer, autor všech Xindlových animovaných klipů.