VIDEO: Terapie je můj nejlepší klip, tvrdí písničkář Xindl X

„Koncert jsme kvůli epidemii museli dvakrát přeložit, ale vypadá to, že konečně bude. Se všemi slíbenými hosty,” říká Xindl X, vlastním jménem Ondřej Ládek.

Deska Terapie byla osobně laděná a výjimkou není stejnojmenná skladba. „Pojednává o tom, že každý ví nejlíp, jak máte žít svůj život. Každý ví nejlíp, jak máte udělat v podstatě cokoliv. A nebojí se vám to říct. A o tom, že bývá dost těžké v dešti těchto dobře mířených rad zůstat sám sebou,” přibližuje význam textu Ládek.

Animovaný klip natočil výtvarník a režisér Ondřej Pfeiffer, osvědčený zpěvákův spolupracovník. „Pracujeme spolu už od dob, kdy Xindl ještě nebyl Xindl, a málokdo do mě vidí jako on. A protože tahle písnička je pro mě hodně osobní, bylo jasné, že to nemůže dělat nikdo jiný. Je to náš dvanáctý společný klip a já jsem přesvědčený, že nejlepší,” pochvaluje si Xindl X.

Fanoušci mohou ve videoklipu sledovat Xindlovo alter ego, které znají z obalu alba. „Je to panáček, který má místo hlavy vnímavé oko a žije ve světě lidí, kteří mají místo hlavy velkou ukecanou pusu,” popisuje Ládek a k ději klipu dodává: „Je o jednom dni pana Očka a jeho každodenním boji s Povídálky okolo něj. Taková lehce autobiografická reportáž ze světa introvertů.“