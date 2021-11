Vyznal jsem se z neopětované sebelásky, přiznává Xindl X

Ten 25. listopadu hostí pražské O2 Universum. „V mých písních je stále ironie, ale asi víc střílím na sebe než okolo,“ říká.

Radili mu „nežrat“, ale Ondřej Ládek neboli Xindl X dobře věděl, že jen to k zásadní změně životosprávy nestačí. Za půl roku shodil víc než 20 kilogramů a před svým největším sólovým koncertem je ve skvělé kondici. „Začal jsem se výrazně víc hýbat, počítat přijaté a vydané kalorie a přestal pít alkohol. Kdykoliv bych jednu složku z toho vynechal, tak jdou kila zase zpátky,“ vysvětluje písničkář, kterému nyní vyšla nová deska, v níž si opět s humorem sobě vlastním hraje se slovy.

Ve vaší tvorbě jsme zvyklí na apely na to, abychom se nad něčím zamysleli. Na novém albu ale nejde tolik o politiku či svět kolem nás, ale o nás samotné. Čím to?

To je to stárnutí, no… První deska po čtyřicítce. (smích) Ne, myslím, že to přišlo samovolně tím, že jsem psal zavřený na chatě. Člověk si pak z větší části řeší spíš vnitřní svět než ten okolo. Ale jsou tam některé písničky – Prodavač strachu a Něco je ve vzduchu – reagující na dění ve společnosti v dané době.

Pak jsou tam písničky jako SebeLoveSong, která je nakonec větší ponor do sebe, než jsem čekal. Zamyslel jsem se, proč neudělat klasickou milostnou píseň, ale napsat ji sám sobě. Jak jsem ji začal psát, tak mi do textu začala prokluzovat i neopětovaná sebeláska. A zase najednou z písničky, která měla být veselá, vzniklo něco, co je veselé jenom hudebně, ale textem to zas tak veselé není, ale třeba to donutí k nějakému zamyšlení. V mých písních ironie stále je, ale asi víc střílím na sebe než okolo.

Album se jmenuje Terapie. Co je pro vás tou nejlepší terapií?

Pro mě právě to skládání téhle desky bylo terapií. V době, kdy nebyly žádné jistoty, všechno bylo jinak, tak pořád platilo to, že můžu ráno vstát a napsat písničku. U mě hodně funguje se z věcí vyzpívat nebo vypsat.

Funguje také se vypovídat kamarádům, ale čím je člověk starší, tím se s nimi vídá méně. Navíc žiji většinu času v zahraničí. Když jsem v létě na tři měsíce přiletěl, měl jsem naivní představu, s kolika kamarády se potkám, ale neviděl jsem se vůbec s nikým.

O tom, že kdybyste byl sám, přestěhoval byste se do zahraničí, jste mi v jednom z rozhovorů říkal už před lety, ale že s rodinou je to složitější. Co nakonec rozhodlo, že jste to s manželkou udělali a bydlíte převážně na Kanárských ostrovech?

Je to složitější. Neměníte život jenom sobě, měníte život manželce, měníte život dětem. Původně jsme přemýšleli o variantě anglické školy ve Španělsku a anglické školy tady, a že budeme nějak pendlovat. Ale nakonec stěhování nahrála situace, odjeli jsme v době, kdy tam byla covidová situace lepší než u nás, děti mohly chodit do školy a rychle se tam adaptovaly.

Nakonec mi tedy přišlo lepší, když budeme přes rok tam a zkusím koncerty narvat do kratšího času. Příčí se mi představa, že bych své děti pořád přesouval z jednoho kolektivu do druhého.



Proč zrovna Španělsko a Kanárské ostrovy?

Je to jedna velká náhoda. My s manželkou Monikou rádi cestujeme a jednou jsme sháněli zájezd na poslední chvíli, ale nebylo moc z čeho vybírat. Řekli jsme si, že zkusíme Grand Canarii, i když se říká, že to je destinace pro německé důchodce. Nám to tak rozhodně nepřipadalo, a jestli to platí, tak chci být německý důchodce. (smích)

Zjistili jsme, že život na ostrovech není dražší než život v Praze. Shodou okolností jsme se přes známé dostali na jiný ostrov, kde jsme koupili byt, který zároveň bereme jako investici.

Kromě skládání písní jste se během lockdownů začal opravdu věnovat i sám sobě, změnil jídelníček a začal běhat. Tuto svou cestu vedoucí i ke zhubnutí jste sdílel s fanoušky na sociálních sítích.

Psát na sociální sítě o písničkách je hezké, ale písničky se musí hlavně poslouchat, proto nemá smysl o nich psát na sítích. Nemám úplně potřebu komunikace skrz sociální sítě, ale vlastně proč ne. Pomalu přijímám to, že dneska je jiná doba a snažím se na tom najít to dobré.

Beru to jako jiný způsob komunikace s fanoušky. Je jasné, že když napíšu příspěvek o hubnutí nebo co jsem dělal s dětmi, tak je to zajímavější, než jak jsem psal novou písničku. Navíc je také pravda, že právě u toho hubnutí mi to i pomohlo, když už takové předsevzetí napíšete veřejně, tak je takové závaznější, pak bych byl za blbce, kdybych to nedodržel. Takže jsem to vlastně udělal i trochu schválně, abych nad sebou měl jakýsi bič, a fanoušci mi pomohli.

Šlo nové stravovací návyky či cvičení aplikovat i během léta na cestách po festivalech a koncertech?

Špatně. Strava byla ten menší problém, tu jsem většinou dokázal dodržet, ale horší to bylo s pohybem. Celé dny jsme prozkoušeli na náš velký podzimní koncert, nebo jsme byli v dodávce či na koncertě.

Byl jsem zvyklý pohybu, nejraději chození, věnovat třeba tři hodiny denně, což nešlo. Nedávno jsem si koupil běhací pás, že budu běhat alespoň večer, když děti půjdou spát, ale on je hrozně hlasitý, takže budu muset vymyslet jiné části dne.

Co tedy při hubnutí nejvíc zabralo?

Myslím, že nejvíc zabrala kombinace všeho. Opravdu i to, že jsem se začal výrazně víc hýbat, i to, že jsem si začal počítat přijaté a kalorie a vydané kalorie a i to, že jsem přestal pít alkohol. Kdykoliv bych jednu složku z toho vynechal, tak jdou kila zase zpátky.

V jedné nové písničce píšete o radách, které někteří rádi dávají, někdy i nevyžádané…

...hlavně nevyžádané, protože každý má pocit, že může dávat rady ostatním, místo toho, aby si srovnal svůj život. A na internetu to platí desetinásobně. A když děláš hudbu a texty a říkáš svoje názory, tak je každý odborník, který ti to vysvětlí, jak to máš dělat pořádně.

Jakou radu jste za poslední dobu dostal?

Co se týče hudební tvorby, mezi nejčastější patří „vy umělci běžte radši na pole“ nebo „dělat něco pořádného“. Když jde zase o hubnutí, tak často něco ve smyslu „stačí nežrat“.

Už jste zmínil, že jste v létě pilně trénoval na svůj odložený koncert v O2 Universum. Jak vypadají přípravy?

Letní sezonu jsme k němu dost směřovali a připravovali se na tento náš největší koncert. Těším se na něj, ale zároveň z něj mám hrůzu, protože je to mamutí akce.

Chtěl bych, aby to byl audiovizuální zážitek, takže všechny písničky synchronizujeme s projekcemi, zároveň máme několik zajímavých hostů, například Pokáče, Terku Maškovou či Pavla Čadka. Budeme tam mít i šedesátičlenný sbor a některé aranže jsou dělané přímo pro něj, což znamená hodně zkoušení a příprav.

Čeká vás tedy mnoho přeletů mezi Českem a Kanárskými ostrovy, jak to tak poslouchám.

Počítám s tím, že teď budu pendlovat. Ale my už spoustu příprav máme hotových, zrovna se sborem jsme měli všechny písně nazkoušené, než nám do toho epidemie hodila vidle. Tak jsme si řekli, že jich nazkoušíme ještě víc. (smích)

Kromě toho ale pracujete i na dalších projektech. V minulosti jste často skládal i pro jiné interprety, měl jste také napsaný muzikál. Jak to vypadá s ním?

Za poslední rok jsem myslím pro žádné jiné interprety ani nepsal, ale za poslední léta toho bylo dost, to je pravda. Napsal jsem třeba první tři alba kapely Slza, pro Sebastiana, potom jednotlivé písně od Tap Tapu po Haničku Zagorovou.

Ale teď se obloukem vracím k divadlu, což je pro mě srdeční záležitost. Už dlouho říkám, že bych chtěl udělat svůj vlastní autorský muzikál, zatím jsem vždy dělal jenom dílčí části. Měli jsme napsaný filmový muzikál, který sice už byl ve finální fázi před natáčením, ale bohužel se muselo zrušit. Přiznám se, že tento projekt už byl pro mě po těch letech tak frustrující, že jsem se rozhodl ho zahodit a začít psát jiný.

Ten o konci světa, jak jste někde zmiňoval?

Ano, začal jsem psát autorský muzikál o konci světa a pak přišla pandemie, takže jsem projekt Archy Noemovy odložil. Mezitím se mi ozvali David Drábek s Darkem Králem, že dělají pro Divadlo ABC představení Petr Pan a Oceán naděje a že by ode mě chtěli texty.

Vzniklo z toho krásné představení, což říkám úplně nezávisle na tom, že jsem se na něm podílel. Byl jsem na něm s dětmi a takhle nadšené jsem je po představení ještě neviděl.

Napadá mě, že jestli by vaše náměty, podobně jako s koncem světa, měly předjímat, co se stane, nechcete začít psát něco opravdu veselého?

Nemyslím, že jsem to přitáhl já, to zase na mě neházejte. (smích) Naopak mám pocit, že jsem za poslední dobu nasbíral hodně inspirace, abych muzikál dotáhl do zdárného konce, tak uvidíme.