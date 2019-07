VIDEO: Kapela Wohnout se převtělila do Gerarda Depardieu

„Tak jsme si na toho Gerarda museli posvítit my. Nikdo se k tomu neměl, nikdo se k tomu nějak extra nevyjádřil, asi se v tom neradno šťourat. Jenže ono to nedalo spát. Co on ten chlap francouzskej nosatej v tom Rusku, že jo? A tak jsme se k tomu postavili jako čtyři chlapi a praštili jsme do stolu. A ejhle. Ona z toho písnička. Až nám z toho narostl samou pýchou taky frňák,“ komentuje vznik písně a klipu zpěvák Honza Homola.

Kromě celé kapely si ve videu zahrála řada známých osobností z hudební branže, například bubeník Štěpán Smetáček nebo kytaristka Tereza Rays. Režie se opět ujal Michal Skořepa, dvorní kapelní kameraman, scenárista i režisér.

Tentokrát se vše odehrává v jedné místnosti – v prostoru refektáře dominikánského kláštera, a ve videoklipu je použito přes sedm set střihů.

„Nechám vám udělat odlitky Depardieho nosu, Honza si vezme červený trenýrky a královskej plášť, z Matěje uděláme Lenina, budou tam dvě pozlacený holky v krojích bojovat srpem a kladivem a parta lidí v šusťákovkách a beranicích bude mávat pozlacenejma samopalama...“ líčí Skořepa vzik klipu.