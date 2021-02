VIDEO: Podívejte se, co kapela Wohnout považuje za umění

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Wohnout

„Na písničce jsme začali dělat už na jaře, natočili ji koncem léta a měli se vrhnout do klipu. Jenže druhá koronavirová vlna nám po dlouhou dobu neumožňovala natáčet, takže jsme se v listopadu rozhodli udělat jiný scénář,“ popisuje komplikace kytarista a zpěvák Honza Homola.

Klip se točil nakonec ve studiu před zeleným pozadím a je plný animací. Režisér Michal Skořepa na něm strávil přes čtyři sta hodin práce u počítače.

Singl Umění je první píseň, kterou Wohnouti vypouští z plánovaného alba. To bude kapela natáčet na jaře v již domovském studiu Sono pod taktovkou Milana Cimfeho. Novinkou bude i spolupráce s Michalem Skořepou na postu producenta, který zatím spolupracoval s kapelou jako režisér několika posledních klipů, včetně tohoto.

„Myslím, že nějak zásadně se naše tvorba nemění. Skládáme písničky bez ambicí a psychologického kalkulu. Téma tohoto singlu naráží na trend umění, kdy dáte do galerie kýbl s koštětem a s dobrým PR to prodáte sběratelům za velké peníze. Ale je to spíše taková ironická sranda, které vznikla z nápadu prodat svůj vlastní odraz na hladině vody“, dodává ještě zpěvák a kytarista Honza Homola.