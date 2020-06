Písničky Wabiho Daňka jsou stálou jistotou v hroutícím se světě

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Wabi Daněk

Výpravnou a do detailů dotaženou reedici alba Rosa na kolejích, s podtitulem Písničky Wabiho Daňka, která vyšla na vinylu a vůbec poprvé i na CD, je třeba uvítat a cenit si ji. Protože pokud si to ještě někdo neuvědomil, Wabi Daněk nebyl jen autor titulní trampské hymny, ale především ryzí písničkář dylanovsko-kristoffersonovského typu. Pochopitelně v českých poměrech.



Rosa na kolejích, na CD obohacená o dvanáct bonusových skladeb, to připomíná všem, kteří by se snad domnívali, že šlo jen o nějakého „portovního“ kotlíkáře. Třikrát ne. Poslechněte si skladbu Dívce v mercedesu, zaposlouchejte se pečlivě do písničky Outsider Waltz, vychutnejte si práci muzikantských machrů jako Ivo Viktorin, Karel Markytán, Lubomír Malinovský, Josef Šobáň a dalších.

A pak se znovu ponořte do Wabiho přednesu. Nebyl to „velký zpěvák“. Spíš mluvil, vyprávěl příběhy. Jeho neokázalý, civilní a zamyšlený projev je ovšem přesně tím, co jej činilo jedinečným. Byl mu cizí patos. Než aby „literárně“ žvanil a nyl, věcným tónem zazpíval „máš svůj svět, a ten se ti hroutí“, což vydalo za třicet slok uplakaného sebedojímání bratrů Nedvědů.

Wabi Daněk byl prostě machr. I do té Rosy na kolejích vtiskl cosi jen těžko pojmenovatelného, díky čemuž se tato písnička prostě nemá šanci ohrát a zprotivit se. A jeho přednes klasické Riders in the Sky, v českém převodu Jiřího Brdečky jako Ďáblovo stádo? Prosím vás... Tady sedí naprosto všechno. Pro tuhle hudbu se Wabi narodil.