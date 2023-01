Dvanáctý ročník hudebních cen Vinyla vyhlásil nominace

Nahrávky česko-vietnamského rapera Ankiho, kytaristy Tomáše Niesnera, kapel Orient a Tamara v kategorii Deska roku nominovala porota hudebních cen Vinyla. Čtyři nominované vzhledem ke shodnému počtu hlasů mají i další dvě kategorie.

„Každé z nominovaných alb je žánrově odlišné a vychází rovněž z odlišných východisek tvůrců. Anki Tran na své první česky rapované desce sleduje svůj vlastní dramatický příběh imigranta, Tomáš Niesner ve zvukovém deníku o Bečvě odkazuje k otravě řeky toxickými látkami. Zachytit krásu běžných, prchavých momentů se snaží Tamara, opačným směrem jdou Orient, kteří místo přímočarosti preferují spletitost,“ říká jeden z koordinátorů Vinyly Pavel Uretšlégr.

Na ocenění v kategorii Objev roku aspirují písničkářka Anna Vaverková, rapové duo Lobbyboy&saab900turbo, digitální písničkář Mat213 a elektronická producentka Tokyo Drift. Nominace na Počin roku za své loňské aktivity získal kolektiv Future Jiskří, festivaly Pop Messe a Transforma a vydavatelství Unizone za charitativní kompilaci 4UA.

„Kultura se v roce 2022 naplno vrátila do klubů i na festivaly, chování návštěvníků se však změnilo. Velké akce při pohledu zvenčí sice mohly vypadat úspěšně, ale vstupenky na ně se prodávaly tři roky. Na klubové scéně je patrný propad, na koncertech schází přibližně třetina návštěvníků oproti období před covidem. Zhoršená ekonomická situace se zatím nepropisuje do tvůrčích aktivit. Počet i kvalita loni vydaných desek je snad příslibem, že se návštěvníci do klubů vrátí,“ dodává za organizátory cen Vinyla Tomáš Grombíř s tím, že nadějí jsou i mladí producenti a producentky posílající své tracky v rámci aktuálně probíhající výzvy Bastl Electronic Track.

Její uzávěrka je 31. ledna 2023. Do tohoto data mohou své práce v podobě textů, podcastů či jiných audiovizuálních forem posílat rovněž autoři a autorky ucházející se o Cenu Jany „Apačky“ Grygarové za publicistiku.

Slavnostní vyhlášení cen Vinyla proběhne 22. února 2023 v pražském Lucerna Music Baru, kde vystoupí hned čtveřice nominovaných, Anna Vaverková, Lobbyboy&saab900turbo, Tamara a Mat213.