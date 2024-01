Snažili se mezi nás vrazit klín. Bratři Neckářovi o kapele, Kubišové i průšvizích

Váš song Půlnoční patří od roku 2011 neodmyslitelně k Vánocům. Na internetové stránce YouTube má už více než 26 milionů zhlédnutí. Co tomu říkáte?

Václav: Předně jsme to vůbec nečekali.

Jan: Podle mě je ta písnička tak úspěšná hlavně proto, že oslovila všechny generace, především děti a mladé publikum. Ti si s internetem tykají, kdežto dědečkové a babičky na to asi moc nechodí. Jedině když jim to vnoučata pustí. (usmívá se)

Zpívání je můj život, a když nemám koncerty, připadám si zbytečný. Publikum mě drží nad vodou. Václav Neckář