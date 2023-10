VIDEO: Ještě jsem živej, prohlásil Neckář a představil pamětní bankovku

Válečnou tragikomedii Ostře sledované vlaky natočil režisér Jiří Menzel podle stejnojmenné novely Bohumila Hrabala jako svůj celovečerní debut a v roce 1968 za ni získal Oscara v kategorii Nejlepší neanglicky mluvený film.

Václava Neckáře, který hrál mladého nesmělého železničáře Miloše Hrmu, pak Menzel obsadil ještě do hořké industriální balady totalitního věku Skřivánci na niti. Společně s Helenou Vondráčkovou pak zpěvák tvořil pár v dodnes svěží pohádkové komedii Šíleně smutná princezna, která se natáčela na zámku Hluboká, což připomíná rubová strana památeční bankovky.

Autorem výtvarného návrhu portrétu je Václav Fajt. „Film Ostře sledované vlaky jsem viděl několikrát a udělat portrét Vaška v té železničářské čepici pro mě byl zážitek,“ uvedl na tiskové konferenci.

„Myslím, že se to povedlo. Fotografie sloužící jako podklad výtvarného návrhu byla na plakátu filmu při premiéře,“ pochvaloval si výsledek Václav Neckář a výsledek se líbil i zpěvačce Martě Kubišové, někdejší Neckářově partnerce z tria Golden Kids. Kromě nich ho tvořila ještě zmíněná Helena Vondráčková.

„Dobře, že tenhle motiv použili, protože ten portrét je pro Vaška typický,“ prohlásila Kubišová. Zatímco na prvním ze dvou narozeninových koncertů se s ní bratři Jan a Václav Neckářové spojili jen telefonicky, na druhý, který se konal od 20:00, už dorazila a s oslavencem si zazpívala Časy se mění z repertoáru Golden Kids a také Massachusetts, původně od skupiny Bee Gees. „Tu jsem teda zvojtila“, poznamenala sebekriticky Marta Kubišová.

Pamětní list v podobě bankovky ze Státní tiskárny cenin vyšel v počtu 1943 kusů, což odpovídá roku Neckářova narození. Její cena je 2990 korun.

Pamětní list vydaný ke zpěvákovu jubileu pokřtili na zmíněném nedělním koncertu, stejně jako Neckářovu autobiografickou knihu Všechny moje války, kompilační 4CD Osmdesát – Největší hity od vydavatelství Supraphon a speciální edici vína Václav Neckář 80. Další oslavy svých narozenin zpěvák neplánuje. „Myslím, že to bude stačit, v neděli to byly dva koncerty a party do tří hodin ráno, ale ještě jsem živej,“ prohlásil.