Kapela U2 má venku novou písničku, bude znít v animovaném filmu Zpívej 2

Jedná se první novou skladbu U2 od společného singlu s indickým skladatelem A. R. Rahmanem Ahimsa, který vyšel v roce 2019 a opěvovala buddhistický koncept nenásilí. Letos Bono a The Edge společně s dýdžejem a producentem Martinem Garrixem představili společnou skladbu We Are The People, hymnu mistrovství Evropy ve fotbale.

Your Song Saved My Life je tklivá klavírní balada, evidentně účelově připravená pro potřeby filmu Zpívej 2. v němž se zpěvák Bono představí jako dabér lví rockové hvězdy jménem Clay Calloway. První díl měl premiéru v roce 2016 a v českém znění jednu z hlavních postav nadabovala Ewa Farna.

Co se týče samotných U2, doufejme, že pokud má být nová skladba předzvěstí dalšího studiového alba, bude mít kapela v zásobě i trochu živější kousky.