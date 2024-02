Rapová televize O Black slaví 5. výročí udělením cen, bodovali Sheen, Zoot a Separ

O BLACK AWARDS 2023 – CELKOVÉ NOMINACE A VÝSLEDKY KLIP ROKU CZ Calin & kvítek – Pretty Boy Robin Zoot – Kdo? Viktor Sheen – Ujde to SK Samey – 5 Separ ft. Yzomandias – Zachráň moju dušu SIMILIVINLIFE – P***y Power SVĚT ASAP Rocky – RIOT Doja Cat – Paint The Town Red Drake – First Person Shooter BANGER ROKU CZ Calin & Viktor Sheen – Safír PTK feat. Viktor Sheen – Vzhůru celou noc Yzomandias x Nik Tendo feat. PTK – Novej Svět SK Gleb – Šedá hus Separ ft. PTK – Sunset SIMILIVINLIFE – P***y Power SVĚT Central Cee x Dave – Sprinter Gunna – fukumean Travis Scott – FE!N RISING STAR CZ Hyny the Kid Loudz1 Rohony SK Taomi SIMILIVINLIFE WEN SVĚT Ice Spice Sexyy Red Ken Carson ALBUM ROKU CZ Smack One a Huclberry – END 2 END Viktor Sheen – Planeta opic Yzomandias – Zpátky na svoji planetu SK Boy Wonder – Single Player Samey – Slzy Ulic WEN & Porsche Boy – East Side Sound SVĚT Gunna – A Gift & a Curse Lil Uzi Vert – Pink Tape Travis Scott – Utopia