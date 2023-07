Je to poslední tour. Pak už nebudu schopný, vysvětlil 50 Cent

„Je to kolem 90 zastávek, takže jich je opravdu hodně. Bude to jedno z největších hip hopových turné roku. Žádné další nepojede 90 zastávek. A ono jich nakonec bude ještě víc, takže okolo 100 zastávek a bude trvat do poloviny příštího roku. Takže když se nad tím zamyslím, ve skutečnosti to je poslední, protože pak už to nebudu schopný dělat,“ vysvětlil 50 Cent, který se teď hodlá zaměřit především na televizní a filmovou produkci.

Je výkonným producentem několika televizních kriminálních seriálů jako Power nebo BMF a v tom vidí svou budoucnost.

„Můj televizní byznys roste rychleji než obvykle. Je to větší zázrak než můj hudební úspěch. Moje první album bylo největším hip hopovým debutem v té době, moje první televizní show má nejlepší hodnocení ve vysílání, takže mi to otevřelo nové dveře a dalo možnosti vydat své příběhy jiným způsobem,“ popsal rapper s tím, že se považuje dokonce za největšího světového producenta.

„Já jsem největší televizní producent na světě. Protože jsem nejznámější televizní producent na světě. Moje publikum je mého věku. Myslím, že hip hop je spojený s mladou kulturou. Nevím, jestli tam vůbec máš být v šedesáti. U rock’n’rollu je to něco jiného, ti to dělat můžou klidně i ve 100 letech. Ale nemyslím si, že to platí v hip hopu,“ říká.

„Budu vyprávět stejné příběhy jako v muzice, akorát ve filmu a televizi. Protože moje publikum stárne se mnou a úspěchy nezapíjejí v nočním klubu, ale ve svém vinném sklepě,“ dodává s tím, že muzikou se bude zabývat spíš jako autor než interpret. „Dál můžu mít radost z toho, že mám nejlepší písně tak, že pomáhám novým umělcům,“ vysvětlil.

Sebevědomí mu nechybí, a tak nebyl překvapen, že je o něj v Česku velký zájem a fanouškům slibuje ještě větší show než před dvanácti lety. „Všechno by mělo být jako na steroidech,“ plánuje jeden z nejúspěšnějších rapperů historie.