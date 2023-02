První ročník O Black Awards: Cenu mají Yzomandias, Gleb i Robin Zoot

O BLACK AWARDS 2022 - CELKOVÉ NOMINACE A VÝSLEDKY

KLIP ROKU - CZ

Nik Tendo, Calin & Hasan - Pod DRN

Renne Dang - Za mnou hoří svět

Robin Zoot - Česká Floriiida

Sergei Barracuda - Rozený vrah

Yzomandias & Nik Tendo - Láska a bolest

KLIP ROKU - SK

Fobia Kid - Dr. Jekyll Vs Mr. Hyde

Gleb - ZNÁMKY ŽIVOTA / MC ERIK & BARBARA (STOKA REMIX)

Radikal Chef feat. Luca Brassi10x & Dokkeytino - Mimo Kontroly

Saul - Ringere

Sima feat. Tina - Riť

KLIP ROKU - SVĚT

A$AP Rocky - Shittin’ Me

Denzel Curry - Walkin

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Lil Uzi Vert - Just Wanna Rock

Pharrell Williams feat. 21 Savage, Tyler, The Creator - Cash In Cash Out

ALBUM ROKU - CZ

58G – City Park

Pain & Magenta - Vibes

PTK – Trappin Lonely

Robin Zoot – Make Sudety Great Again

Yzomandias & Nobodylisten – J. EDEN E-GEN

ALBUM ROKU - SK

Boy Wonder - Jeseň 2015: Človek z planéty Zem

Gleb – BIG BOY FM

Luisa – Sad & Savage

Saul – Chaos, vtedy a teraz

Shimmi - YO

ALBUM ROKU - SVĚT

Drake & 21 Savage – Her Loss

Metro Boomin – Heroes & Villains

Pusha T - It’s Almost Dry

Quavo & Takeoff – Only Built For Infinity Links

Young Dolph – Paper Route Frank

BANGER ROKU – CZ

Calin - Hannah Montana

Dollar Prync - So Keres$

Koky feat. Viktor Sheen & Robin Zoot - SOS

PTK feat. Yzomandias - Baby&Benzo

Viktor Sheen - Můj Space

BANGER ROKU - SK

Gleb - KOMANDER PUMP IT UP

Luca Brassi10x & Yzomandias - Moj Život

Momo feat. Separ & Pil C - Vyrobím Tlak

Peter Pann ft. Nerieš - TANEC S DIABLOM

WEN & Porsche Boy - „mhm“

BANGER ROKU - SVĚT

Central Cee - Doja

Lil Uzi Vert – Just Wanna Rock

Lil Yachty - Poland

LUCIANO feat. BIA & AITCH - BAMBA

Pusha T - Diet Coke

OBJEV ROKU - CZ

Arian730

Arleta

Blako

Erne100

Meizzy

OBJEV ROKU - SK

Alan Murin

Luca Brassi10x

SAK10DENZ

Shimmi

Wen

OBJEV ROKU - SVĚT

Central Cee

Duke Deuce

Glorilla

Ice Spice

Yeat

MOMENT ROKU

film BANGER.

kniha Českej rap

Redzedův úspěch v zahraničí

release party Gleba v Bratislavě

Zrće festival