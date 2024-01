Syrové bílky nepomáhají, říká Margita. A vzpomínal na humor Hany Zagorové

Nedávno jste vydal desku lidovek. Co vám zpívala maminka, když jste byl ještě malý kluk?

Pocházím z Košic. Máma byla Maďarka, takže zpívala maďarské lidové písně. Ale musím se vám přiznat, mě by asi nikdy ani ve snu nenapadlo, že jednou budu točit desku s lidovkami. Nebýt vzpomínkového koncertu Karla Gotta, kdy mě Ivanka Gottová požádala, abych zazpíval písničku Išel Macek do Malacek, a Supraphonu, deska by nevznikla.

A policajti: „Nedá se nic dělat, otevřete kufr.“ Karel vystoupil, otevřel kufr, a opravdu tam ležel člověk. Myslel jsem, že dostane infarkt.