Nemluvme o smrti Hanky, je to těžké, řekl Margita a představil pamětní bankovku

„Pokud to Hanka vidí, má z toho radost. Bankovka je přenádherná, neváhal jsem ani minutu, když mě autorka projektu Jitka Větrovská oslovila,“ řekl manžel zpěvačky Štefan Margita. „V sobotu bude rok, od chvíle kdy Hanka v nemocnici zemřela, kde jsem byl vedle ní. Proto vás strašně chci poprosit, pokud se mě budete na něco ptát, nemluvme o tom. To není jednoduchá věc. Vyhýbám se všem rozhovorům a jednoduše řečeno, je to pro mě těžké.“

Bankovku vydá Státní tiskárna cenin ve výroční den zpěvaččina úmrtí 26. srpna. Koupit ji lze na webu www.hankazagorova.cz. Cena, kterou ve čtvrtek uvedli tvůrci na tiskové konferenci, platí do 30. září, poté se zvýší o 500 korun a od 1. ledna příštího roku má bankovka stát 3 990 korun.

Pamětní list v podobě bankovky bude vydán v limitovaném množství 10.000 kusů v sériích H, A, N, K, A po 2000 kusech. Série se lehce odlišují třeba barevností pozadí.

Líci pamětního listu dominuje portrét Hany Zagorové, který je obklopen růžemi. Na přední straně je i symbol desky, který je aplikován horkou ražbou. Na rubu pamětní bankovky je ochranný prvek, a to text z mikropísma, ve kterém jsou vypsány texty z písní Hany Zagorové. Pod UV lampou se na lícové straně odkrývají další motivy, například podpis Hany Zagorové, číslo 75, mikrofon či růže.

Václav Fajt uvedl, že na portrétu pracoval dva týdny. Uvedl, že sám měl zpěvačku rád. Portrét tvořil podle fotografie, ale vtiskl do něj i svůj osobní pohled na ni.

Štefan Margita dodal, že k poctě Hany Zagorové vyjde mimo jiné také nová deska, na níž jsou shromážděné všechny její vánoční písně.