Je to den ode dne horší, nebo lepší?

Jak kdy. Rána bývají nejhorší. Probudím se a zjistím, že to je skutečnost. Chtěl bych si říct, to byl strašný sen. Co bych za to dal, kdyby to tak bylo. Mám pocit, že tohle období je jako graf. Chvíli se zdá, že je líp, začnu si třeba číst a po chvíli zjistím, že vůbec nevím, o čem to je, nic nevnímám, myslím na Hanku.

„Neboj,“ říkala mi, „teď už se to musí zlepšit, už to bude dobrý.“ A já od doktorů věděl, že nebude.