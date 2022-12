Vánoce budou smutné, otázky ohledně Hanky mě drásají, říká Štefan Margita

„Amerika mě hodně zaměstnala. Všichni se tam ke mně chovali báječně a snažili se, abych přemýšlel nad něčím jiným. Člověk na chvilku přijde na jiné myšlenky, ale ten návrat domů byl pak samozřejmě mnohem horší. Hanka na mě vždycky čekala a připravila pro mě něco, teď tu není nic,“ svěřil se Štefan Margita v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

„Nejvíc mi chybí Hančina krásná čistá duše. Už o tom ani moc mluvit nechci, protože je tisíce lidí, kteří zažívají to samé. Jediný rozdíl je v tom, že Hanka byla tak populární a oblíbená, že kohokoliv potkám, všichni se na to ptají,“ vysvětluje s tím, že kdyby neodpověděl, řeknou si podle něj lidé, že je namyšlený.

„Řekli by si třeba, že se chovám opravdu sprostě. Takže samozřejmě stále všem na otázky ohledně Hanky odpovídám, ale strašně mě to drásá. Pak přijedu domů a… Jsem z toho dost nešťastný,“ přiznává pěvec.

S Hankou si stále povídá jako by tu byla. „Kdokoliv si může myslet cokoliv, ale je to tak. Statečně se ale přiznávám, že ještě nemám sílu pouštět si její písničky. Nejhorší je to, že to, co se stalo, už nikdy nemůžeš změnit a ten pocit, že už ji nikdy neuvidím,“ říká.

Pro Štefana Margitu budou letošní Vánoce první po třiceti letech, které stráví bez Hany Zagorové. „Bude to smutné. Slíbil jsem Hance, že tu nic nezměním. Není důvod. Alespoň je Hanka tím pádem stále tady. Udělal jsem jen malou vánoční výzdobu, což by asi ocenila. Ale venkovní co jsme mívali letos nedělám, není pro koho. Chci už mít svátky za sebou,“ dodává.

Hana Zagorová zemřela letos v srpnu ve věku pětasedmdesáti let. Zpěvačka, herečka, textařka a moderátorka trpěla dlouhodobě poruchou krvetvorby, kterou zhoršil prodělaný covid i následný postcovidový syndrom.