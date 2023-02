Myslel jsem si, že jsem Pavarotti. Hanka mě naučila skromnosti, říká Margita

„Těch třicet let nelze za šest měsíců zapomenout,“ říká Štefan Margita v novém dílu pořadu Show Jana Krause a vzpomíná, že po celou dobu jejich společného života zažíval každý den Hančinu úctu, radost, že se vidí, že se políbí, že si spolu udělají kávu.

„Když jsem nastoupil do divadla, myslel jsem si – já jsem Pavarotti. Ale ta facka přijde okamžitě. A Hanka mě naučila být skromným. A to je strašně důležité a za to jí moc děkuju,“ vysvětluje.

„Já jsem po odchodu Hanky původně nechtěl odletět ani do Washingtonu. Paní režisérka, šéfka washingtonské opery, mi ale zavolala a řekla: pokud nepřijedeš, přijedu já pro tebe. Musíš odletět. Nemůžeš doma sedět a stále myslet na ty věci. My se o tebe postaráme. A oni se fakt postarali,“ vzpomíná Margita s tím, že se mu postupně s pomocí přátel a známých daří překonávat zármutek z Hančina odchodu a opět se radovat z práce.

Operní pěvec Štefan Margita v Show Jana Krause (únor, 2023)

„Já na svých koncertech nechci, aby byli lidé smutní a brečeli. Ale já zazpívám písničku: Neodcházej, má lásko, noc je věčná, a já vidím, jak paní v první řadě brečí, a mám co dělat, abych to dozpíval,“ přiznává. „Ale je to krásný.“

Během rozhovoru se rozpovídal i o tom, jak moc se během posledních let proměnil svět opery. „Je to úplně jiné. Nezkouší se tolik. Musíte být tedy připravený, tu roli opravdu umět. Pak je zkouška s dirigentem. Dřív se ale zkoušelo třeba čtrnáct dnů s dirigentem, teď je jedna zkouška a jdete aranžovat. Aranžuje se tři týdny a pak vás vyhodí na premču. A tam nastává ten problém, protože se může stát, že před premiérou onemocníte,“ popisuje.

„V tu chvíli si musím zaplatit za vlastní peníze ubytování, nedostanu žádný honorář… a když dostanu nějakou dobrou virózu, tak to trvá několik týdnů, takže neodzpíváte žádné představení a jedete v naprostém minusu domů,“ vypráví přední operní pěvec o tom, že svět opery dokáže být pro zpěváky i dost krutý. „Je lepší odvolat, než aby lidé pak říkali, on je prvotřídní zpěvák, ale slyšet je ho jen do první řady.“

V příštích týdnech má Štefan Margita před sebou nabitý program. Kromě dokončení turné ho čeká dvouměsíční pracovní pobyt v Římě a v Americe. „V Římě bude Janáčkova opera a v Americe bude Richard Wagner Zlato Rýna, pak jsou tam koncerty,“ vypočítává Štefan Margita.

Přesto mu prý ale Hanka stále velmi schází. „Nebudu se tím tajit. I když mi bude někdo nadávat, že už zase o ní mluvím. Prostě mi schází. Není to lehké,“ svěřuje. „Já zpívám, usmívám se, dělám legraci, ale když přijedete domů a všechno to tam vidíte… je to jiný. Ona byla tak dobrý člověk. Úžasný člověk. Já jsem za třicet let neslyšel, aby pomluvila nějakého kolegu. To je dneska tak vzácné,“ dodává.