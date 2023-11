Sex před představením není dobrý, to mohou jen basisti, říká Štefan Margita

„Sex před představením není dobrý,“ vysvětlil Margita. „Basisti můžou, ti mají nízko položený hlas, ale tenoristi, to je blbý, nezpívá se nám pak dobře. Některý soprán ale tvrdí, že mu naopak sex pomáhá a dostává výšky. Když u toho hodně ječí, tak se rozezpívá,“ dodal.

Ne všichni to ale podle něj vidí stejně. „Někteří tenoristi tvrdí, že můžou, že jim to nic nedělá. Ale pak zpívá, že se mu říká prvořadý zpěvák, protože je slyšet jenom do první řady,“ prozradil.

Margita původně vystudoval obor fotografie na Umělecko-průmyslové škole v Košicích. Pak se dostal na konzervatoř a do košické opery. V roce 1986 zvítězil na Pražském jaru a získal angažmá v opeře Národního divadla v Praze. Později přešel do Státní opery, kde se po jednom představení seznámil se svou budoucí manželkou Hanou Zagorovou.

„Já měl Hančiny plakáty doma. Úplně všude. I na toaletě. Luciano Pavarotti říká, že populární jste ve chvíli, kdy na záchodě je váš plakát. Ano, byla i tam. A pak jsme se seznámili ve Státní opeře, byla se podívat na představení. Přál jsem si ji vidět, běželi za ní, aby ji zdrželi, já jsem za ní přišel, řekl jsem jí ,Dobrý večer’. Ona řekla ,Dobrý večer’ a odešla. A tak jsem si řekl, že až přijedu domů, dám ty plakáty pryč,“ popisuje Margita jejich první setkání.

„Ale pak jsme se potkali ještě jednou ve foyer a tam mi řekla, že má druhý den narozeniny a abych se stavil, jestli chci. Víte, co jsem jí koupil? Povlečení. A použilo se,“ vzpomíná pěvec.

„Když jsem z té oslavy odcházel, řekla, že nechá pootevřené dveře, a jestli chci, abych se vrátil. Udělal jsem jedno kolečko v Korunní a vrátil jsem se do Chodské ulice. Brali jsme se 31. května a ona byla ještě 30. vdaná. Já jsem svolal na svatbu rodinu, tak jsem jí říkal, aby si to zařídila,“ odhaluje zákulisí svatby, která proběhla v roce 1992. Jejich manželství vydrželo třicet let, až do roku 2022, kdy Hana Zagorová zemřela.