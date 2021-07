Zemřel bubeník Joey Jordison, zakládající člen kapely Slipknot

„Joeyho smrt v nás zanechala prázdná srdce a pocity nepopsatelného žalu. Ti, kteří ho znali, oceňovali jeho smysl pro pohotový humor, jemnou povahu a obrovské srdce. Miloval hudbu stejně tak, jako miloval svou rodinu,“ stojí v prohlášení, které zveřejnila jeho rodina. Žádá v něm také fanoušky a média, aby zejména v této době respektovala potřebu soukromí a klidu.

Hudbě se Joey Jordison věnoval už od deseti let, hrál na bicí a ještě raději na kytaru. V roce 1993 stál u zrodu kapely Slipknot. Původně se jmenovala Pales Ones, později Meld. Byl to právě Jordison, kdo navrhl nový název a byl i tvůrcem výrazného loga s velikými písmeny K a T.





Členem Slipknot byl do roku 2013, kdy ze zdravotních důvodů kapelu opustil. Příčinou bylo neurologické onemocnění, kdy přestal cítit nohy. Šlo o jakousi formu roztroušené sklerózy.



Se Slipknot Jordison natočil zásadní alba jako Iowa (2001), Vol. 3: (The Subliminal Verses) z roku 2004 nebo All Hope Is Gone (2008). Kromě toho hrál na bicí v kapele Scar The Martyr, jako kytarista působil ve skupině The Murderdolls a společně se členy DragonForce a Mayhem tvořil metalovou skuperkapelu Sinsaenum.