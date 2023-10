Cylindr a kudrny. Ikonický kytarista Slash příští rok zahraje v Brně

Rocková historie bude kytaristu Slashe (vl. jm. Saula Hudsona) už navždy vnímat především jako kytaristu druhdy nejnebezepečnější rock’n’rollové kapely všech dob Guns N’Roses.

Slash, k jehož poznávacím znamením patří cylindr a kudrnatá kštice stejně jako nezaměnitelný zvuk kytary a cit pro strhující riff, s touto formací nahrál zásadní debut Appetite For Destruction (1987), průlomový komplet Use Your Illusions 1 & 2 (1991) a po desce předělávek The Spaghetti Incident? z roku 1993 se z kapely odporoučel.

Dnes je opět jejím členem, ale souběžně pracuje i na svých vlastních projektech. Jedním z nich je uskupení Slash feauring Myles Kennedy & The Conspirators, s nímž natočil čtyři alba včetně zmíněné 4, kterou hudebníci v rámci zachování živelné a autentické rockové energie nahrávali ve studiu naživo.

Ceny vstupenek jsou od 1490 Kč a budou ke koupi v síti Ticketportal od 20. října 2023 od 10:00 hodin.

Členové Live Nation klubu, Spotify a fan klubu si mohou lístky opatřit už od den dříve.