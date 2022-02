Pocity z pandemie reflektujeme v hudbě, ne v textech, říká Slash

Otázky související se Slashovým opětovným členstvím v Guns N’ Roses byly na přání kytaristova managementu tabu, řeč je tedy hlavně o aktuální desce a náladě, která v táboře jednoho z nejznámějších kytaristů světa panuje.

Prohlásil jste, že jste chtěl, aby vaše nové album znělo živě, spontánně a co nejvěrněji zachycovalo atmosféru koncertů, které se kvůli covidu nemohly konat. Znamená to, že nebýt pandemie, album by znělo jinak?

To ne, natočil bych to přesně takhle za všech okolností. Pandemie – nepandemie. Usiloval jsem o takové album už několik let, ale zatím jsem k tomu neměl příležitost. Poskytla mi ji až spolupráce s producentem Davem Cobbem. Postavili jsme si aparaturu v místnosti, jako bychom ji měli na koncertě, a natočili jsme desku naživo.