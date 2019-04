VIDEO: Slza uvádí singl, kterým se chce vymanit ze zaběhlých kolejí

Text písně Paravany je metaforou odkazující k problému ve vztahu dvou lidí. „Oba o něm vědí, ale nemluví o něm. Emoce v sobě dusí tak dlouho, až bouchnou a nadělají více škody, než by nadělaly, kdyby se začaly řešit zavčas. V textu to přirovnáváme k magmatu, které vře uvnitř sopky, až vybuchne a láva spálí vše, co jí přijde do cesty,“ zamýšlí se zpěvák Petr Lexa, který přiznává, že obdobnou situaci zažil v jednom svém vztahu.

Sám frontman přišel s námětem videoklipu, který režíroval Jakub Mahdal. Hlavní hrdinka je v něm spoutána provazy a ústa má přelepena páskou. „Ví, že ze sebe potřebuje všechny pocity dostat, ale nemůže nic dělat, je svázaná. Až v posledním refrénu se ze všeho vykřičí. Lavina jejích emocí smete vše kolem ní,“ vysvětluje Lexa. Skladatel a kytarista Lukáš Bundil dodává, že záměrem bylo vtisknout klipu jeden nosný prvek. Takový, který si divák vybaví, když se řekne Paravany. Představuje ho právě zmíněná hlavní postava a její vnitřní boj.

První singl z chystané třetí desky je zároveň poslem nové etapy, kterou kapela právě začíná. Dvojice ho napsala ve spolupráci s anglickým skladatelem Oliverem Somem v Berlíně, na produkci pracovala v Londýně s Brity Nickem Atkinsonem a Eddem Hollowayem, kteří stojí například za zvukem celosvětového hitu Be Alright od Deana Lewise.

Nechybělo mnoho a píseň nevznikla. „Byli jsme na třídenní „writing session“ v Berlíně. Skládali jsme dva dny, ten třetí mi ráno Petr napsal zprávu, že má problémy s hlasem. Protože jsme před sebou měli koncerty, navrhl jsem, ať raději zůstane na hotelu,“ vzpomíná Bundil. Zpěvák se do studia přesto vydal.

„Vybavuji si, že jsem si na kytaru hrál něco v rytmu, který mi utkvěl v hlavě ráno na snídani. Petr s Oliverem do toho zkoušeli různé melodie a najednou byla hotová sloka,“ říká Bundil. „Na refrénu jsme chtěli dělat po obědě, zrovna jsme se oblékali, když jsem začal zpívat jeden nápad. Lukáš na mě zakřičel, že to je ono, ať to hned nahraju,“ směje se Lexa.

Skladby na připravované album vznikají jinak, než bylo u Slzy zvykem. „Začal jsem vedle Lukáše skládat i já. Tvoříme teď společně, což nám otevřelo další dveře,“ pochvaluje si Lexa, který navíc spolu s Xindlem X nově pracuje také na textech. „Snažíme si představit, že jsme úplně nová kapela, nikdo nás nezná, nemá od nás žádná očekávání a jediné, co chceme, je skládat hudbu a bavit se tím,“ poodhaluje Bundil.