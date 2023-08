Pohřeb Sinéad O’Connorové v irském Bray doplní smuteční průvod

Na kopci nad městem, které bylo zpěvaččiným domovem patnáct let, se v neděli objevil velký nápis vyjadřující lásku Irska k jedné ze svých nejslavnějších rodaček.

Zpěvaččina rodina oznámila její úmrtí 26. července poté, co byla Sinéad nalezena mrtvá ve svém londýnském bytě. O’Connorová, kterou proslavil její emocemi nabitý hlas, krátký sestřih vlasů a hit Nothing Compares 2 U z roku 1990, se netajila tím, že trpěla psychickými problémy. Když loni spáchal sebevraždu její syn Shane, svěřila se na twitteru, že „bez něj nemá smysl žít“. Policie nicméně její úmrtí nevyšetřuje jako podezřelé.

Zpěvaččina rodina oznámila, že O’Connorová bude pohřbena v úterý v Bray a že veřejnost bude mít možnost jí vzdát naposledy úctu, když bude pohřební průvod procházet nábřežím města. Následovat bude soukromý pohřeb. „Sinéad milovala život v Bray a jeho obyvatele,“ uvedla rodina.

Na kopci nad městem Bray jižně od Dublinu byl v neděli odhalen obří nápis Éire loves Sinéad (Irsko miluje Sinéad), se symbolem srdce místo slova „miluje“. Podle listu The Guardian byla instalace vytvořena nad nedávno objeveným nápisem Éire (Irsko), který pomáhal během druhé světové války pilotům v navigaci.

Nápis, který vytvořili irští kreativci a umělci, vznikl z recyklovaného plastu a ještě v noci na dnešek byl odstraněn. The Guardian připomíná, že minulý týden byl dublinský most Samuela Becketta přes řeku Liffey ozdoben světelnou projekcí slov písně Nothing Compares 2 U.

Největší hit Sinéad O’Connorové vyšel v roce 1990 na albu I Do Not Want What I Haven’t Got a jeho autorem je bohužel již také zesnulý zpěvák, skladatel, producent a multiinstrumentalista Prince.