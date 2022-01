O’Connorová šla na pohřeb syna v růžové teplákovce, do rakve dala cigarety

„Právě jsme se rozloučili s naším nádherným andělem Shaneym. Byl to velmi krásný hinduistický obřad. Syn by byl nadšený. Dala jsem mu do rakve s sebou několik krabiček cigaret, v případě, že by v nebi žádné neměli. To by se mu také moc líbilo. Om. Shanti,“ napsala Sineád O’Connorová krátce po pohřbu na Twitteru.

Smutečního obřadu na hřbitově v Dublinu se zúčastnilo přibližně padesát přátel a nejbližších členů rodiny, nechyběl ani Shaneův otec, irský muzikant Donal Lunny (74). Zpěvačka překvapila výrazně růžovým oblečením, kterým podle svých slov uctila památku syna, který by si to tak přál. Teplákovou soupravu doplnila černými sešlápnutými teniskami.

Shane Lunny O’Connor se v posledních měsících snažil opakovaně o odchod ze světa. Počátkem ledna utekl z psychiatrické nemocnice, kde byl hospitalizovaný. Den poté spáchal sebevraždu oběšením.

„Můj nádherný syn Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, světlo mého života, se rozhodl ukončit svůj pozemský boj. Nyní už je s Bohem. Kéž odpočívá v pokoji a nikdo nenásleduje jeho příkladu. Mé dítě. Moc tě miluji,“ napsala po smrti syna O’Connorová na sociální sítě.

Sineád O’Connorová na pohřbu svého sedmnáctiletého syna, který spáchal sebevraždu. Vedle zpěvačky stojí Shaneův otec, muzikant Donal Lunny (Dublin, 15. ledna 2022)

Zpěvačka se dlouhodobě léčí, po smrti syna situaci nezvládala a dobrovolně odjela na psychiatrické oddělení. Den před odjezdem do nemocnice vyděsila fanoušky, když psala o tom, že hodlá Shanea najít. Přitom jen pár dní předtím přiznala, že musela identifikovat jeho mrtvé tělo.

„Omlouvám se. Neměla jsem toto říkat. Jsem s policisty na cestě do nemocnice. Je mi líto, že jsem všechny naštvala. Jsem ztracená bez svého dítěte a nenávidím samu sebe. Nemocnice mi na chvíli pomůže. Ale hodlám najít Shanea. Tohle je jen odklad,“ uvedla na svém twitterovém profilu.

Zpěvačka byla čtyřikrát vdaná a kromě Shanea má tři další děti. Syny Yeshuu Francise (15), Jakea (35) a dceru Roisin (25).

Již delší dobu se nestýká s příbuznými, ani se svými dětmi, které jí sociální pracovníci odebrali kvůli psychickým potížím a neschopnosti se o ně postarat.