Kapela Scorpions se příští rok vrátí do Česka, zahraje v Brně

Aktuální turné se týká alba Rock Believer, které kapela, momentálně fungující v sestavě Klaus Meine (zpěv), Matthias Jabs (kytara), Rudolf Schenker (kytara), Mikkey Dee (bicí) a Pawel Maciwoda (basová kytara) vydala v únoru letošního roku.

Scorpions patří k nemnoha německým hard rockovým kapelám, které se dokázaly proslavit prakticky po celém světě. V jejich případě za to mohou především hity jako Rock You Like A Hurricane, Blackout, Still Loving You nebo Wind Of Change.

Skupinu založil v roce 1965 v Hannoveru kytarista Rudolf Schenker, první album Lonesome Crow vydala v roce 1972. K jejím nejúspěšnějším a nejlepším albům patří Blackout (1982) Love At First Sting (1984) nebo Crazy World z roku 1990.

V roce 2010 Scorpions oznámili, že jejich deska Sting Of The Tail bude poslední, stejně jako následné koncertní turné. Rozchod kapely se ale nekonal, už o rok později kapela vydala album Comeblack s nově nahranými staršími písničkami a návrat pak potvrdila další řadovkou Return To Forever (2015).

Vstupenky na vystoupení se začnou prodávat v pátek 4. listopadu od 10 hodin, ale díky iDNES Premium si je můžete zakoupit již dříve. Prodej pro členy iDNES Premium začne již ve středu 2. listopadu od 10 hodin.