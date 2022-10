Legendární Scorpions se vrací, tentokrát do Brna. Přednostní nákup vstupenek

Hlídací kočka Pohlídejte si začátek přednostního nákupu a dáme vám vědět e-mailem. Sledovat interpreta Scorpions Sledovat Rock

Scorpions s jejich Rock Believer Tour pokračují i v roce 2023 a opět se vrací do České republiky. V příštím roce vystoupí v brněnské Winning Group Areně a znovu předvedou skvělou show, kterou mohli fanoušci vidět na letošním koncertě v Praze.

Proslulá německá hardrocková kapela Scorpions se se svými fanoušky už před deseti lety loučila. Hodlali odejít do hudebního „důchodu“, ale nakonec si to rozmysleli a v rámci dlouhotrvajícího turné Rock Believer objíždějí svět.

Scorpions vznikli v roce 1965 zprvu jako žákovský soubor, který založil kytarista Rudolf Schenker. Profesionálně byli „Škorpióni“ založeni v Hannoveru až v roce 1969. Společně se zakladatelem je vůdčí postavou kapely zpěvák Klaus Meine, který je jejím členem od začátku 70. let.

Za svoji kariéru si Scorpions vyzkoušeli rozmanité metody tvorby – od spolupráce s Berlínskou filharmonií, přes elektronické experimenty na albu Eye II Eye, až po čistě akustickou desku Acoustica. Svých nahrávek prodali více než 100 milionů, čímž se stali patrně nejúspěšnější německou kapelou všech dob. Základ jejich úspěchu tvoří hymnické rockové skladby jako Wind of Change, Rock Like Huricane nebo Still Loving You.

Kapela Scorpions koncertovala společně s Michaelem Schenkerem v Ostravě poprvé 26. září 1993, až o necelých šest let později vystoupila v Praze.

Koncert v Brně se uskuteční 7. června 2023. Vstupenky na něj se začnou prodávat v pátek 4. listopadu od 10 hodin, ale díky iDNES Premium si je můžete zakoupit již dříve! Prodej pro členy iDNES Premium začne již ve středu 2. listopadu od 10 hodin.