Trochu Queen? Symfoničtí metalisté Rhapsody mění draky a meče za přírodu

Pod hlavičkou Turilli/Lione Rhapsody, v níž jsou obsažena jména dvou zakládajících členů, představila začátkem července desku Zero Gravity (Rebirth and Evolution). K formaci se připojili také další původní členové kapely Dominique Leurquin, Patrice Guers a Alex Holzwarth.

Muzikanti se dali dohromady na rozlučkovém turné ke dvaceti letům od vzniku kapely v roce 2017. Po něm se bývalí členové měli věnovat vlastním projektům. Jenže to dopadlo jinak. „Sešla se stará parta. Byli jsme překvapení, jak nám to spolu i po těch letech skvěle hraje. Výborné byly i reakce fanoušků. A tak jsme si řekli, že by nebylo špatné udělat novou muziku,“ říká zpěvák Fabio Lione. „S Lucou Turillim jsme nespolupracovali sedm let, ale zjistili jsme, že to jde ještě lépe než předtím. Ta hudební chemie tam pořád funguje a to je podstatné.“

A šlo to dokonce tak dobře, že materiálu vznikl nadbytek. „Máme dvacet minut, které jsme nahráli a na desku nakonec nepoužili. Nahrávka by měla osmdesát minut, což není možné,“ dodává.

Pro některé fanoušky bude novinka překvapivá. Členové Rhapsody se totiž dříve věnovali především fantasy tematice. Jejich texty vždy byly plné příběhů z bájných říší, draků, elfů a čarodějů. Tentokrát je vše trochu jinak. „Mnoho se změnilo – lidé, kapela, hudební průmysl i trh. Jediná věc, která zůstala, je vášeň, s níž muziku děláme. V textech se nyní hodně zaměřujeme na přírodu, vesmír, metafyziku, vědecké poznatky. Už to nejsou jen draci a meče,“ sděluje zpěvák.

Odlišnosti se najdou také v muzice. „Nová deska zní progresivněji než starší věci, zařadili jsme i prvky, které jsme dříve nepoužívali. Pořád tam je dotek zvuku starých Rhapsody, bombastická produkce, symfonická hudba, ale třeba etnické nástroje jako sitar. Najdou se tam pasáže, o nichž mi někteří lidé řekli, že jim připomínají Queen, a samozřejmě je tam dotek Itálie v podobě operních pasáží,“ líčí Lione. „Nemám nic proti žádnému stylu, ale když posloucháte najednou deset skladeb na desce a všechny jsou ve stejném duchu, možná se začnete nudit. Tohle by se u téhle nahrávky dít nemělo,“ věří.

K deseti písním v limitované edici se přidá ještě jedenáctá nazvaná Oceano. Skladba Arcanum je věnovaná renesančnímu malíři a vynálezci Leonardu Da Vinci, od jehož úmrtí letos v květnu uplynulo pět set let. „Byl to jeden z největších géniů historie. Ta píseň pro něj je hodně specifická. Na jejím začátku máte pocit, jako byste byli v kostele a vrátili se do starých časů. Zařadili jsme mnoho jemných ženských vokálů. Chtěli jsme, aby zněla tajemně,“ říká kytarista Luca Turilli.

Vystoupí na Masters of Rock

Na albu se představí několik hostů. Těmi jsou například Marco Basile, Alesandro Conti nebo zpěvačka kapely Amaranthe Elize Ryd. Jak některé písně z nové desky zní naživo, si budou moci tuzemští fanoušci poslechnout už 11. července v rámci festivalu Masters of Rock ve Vizovicích. „Album bude venku teprve týden, takže lidé ho ještě nebudou mít naposlouchané, ale některé novinky určitě zahrajeme. Zazní však také starší věci. Festival Masters of Rock miluji. Patří k mým nejoblíbenějším hudebním akcím v Evropě. Hrál jsem tam už několikrát. Jsem rád, že tu mohu vystoupit i nyní,“ říká Turilli.

Kapela Rhapsody vznikla v roce 1997. Tehdy vyšlo i její první album Legendary Tales. V roce 2006 se skupina musela kvůli ochranné známce přejmenovat na Rhapsody of Fire. V roce 2012 došlo k rozdělení kapely. Název Rhapsody of Fire od té doby používá formace klávesisty Alexe Staropoliho, zároveň vznikla také skupina Luca Turilliho Rhapsody. Pozvání na výroční turné z roku 2017 Staropoli odmítl.