Sabaton deskou The Great War uctí i neznámé hrdiny první světové války

„Nápad vznikl už před mnoha lety. Nakonec jsme začali nahrávat loni, kdy uplynulo sto let od konce konfliktu. Vidíme v tom určitý symbolismus. Mohli jsme to udělat v roce 2014, kdy bylo kulaté výročí začátku konfliktu, ale přijde nám lepší připomenout si jeho konec,“ říká zpěvák kapely Joakim Brodén.

Kapela Sabaton vystoupila 4. května 2019 na Slavnostech svobody v Plzni.

Pro Sabaton jde o největší projekt v dvacetileté historii. „Neřekli jsme si, půjdeme udělat desku o první světové válce, tak si musíme sednout ke stolu a budeme si o ní číst. Některé z příběhů jsme znali už předtím, protože se dlouhodobě věnujeme historii. Vybírali jsme z desítek témat. Hlavně v nás musely vzbudit zájem a emoce. Někdy jsou pro nás zajímavější příběhy jednotlivých vojáků než velké dějinné zvraty,“ dodává Brodén.

Největší roli při výběru témat však nakonec hrála hudba. Pokud vhodná muzika nebyla, některé z námětů spadly pod stůl. „To je u nás normální. Na jeden příběh, který odvyprávíme, existuje deset, které nezpracujeme. Toto album obsahuje čtyřicet minut heavy metalu, jak do něho můžeme obsáhnout celou válku, která trvala čtyři roky?“ říká Brodén.

Které z osudů vynechat nešlo? Třeba příběh Manfreda von Richthofena, německého letce známého pod přezdívkou Rudý baron. „Šlo o velmi zajímavou osobnost, řekl bych o jednu z ikon války. Chtěli jsme však také představit vojáky, o nichž lidé tolik neví,“ dodává Brodén. Při zpracovávání témat se kapela snažila o práci bližší spíš historikům než hudebníkům. „Při hledání příběhů musíte odlišit, co je pravda, co legenda, co propaganda. Někdy to nebylo jednoduché,“ podotýká zpěvák. Nechybí popis bitvy u Verdunu, jedné z největších a také nejkrutějších. Pojednává o ní skladba Fields of Verdun, již kapela zveřejnila jako první z desky.

Zrod moderního válčení

The Great War je devátou studiovou deskou kapely. Podle Brodéna jde pořád o její klasickou tvorbu, i když se některé věci dělaly poněkud jinak. „Každé válečné střetnutí je spojené s emocemi, ale velká válka je ještě o něco depresivnější. Proto bylo třeba konflikt uchopit drsnějším a tvrdším způsobem. Samozřejmě, že je to pořád Sabaton, toto album je jen o něco temnější a atmosféričtější. V tomhle případě nešlo jen o slávu. Šlo vlastně o konec tradičního vedení konfliktů, o zrod moderního válčení. Odehrávalo se něco, co lidé předtím ještě nezažili. Nasazeny byly bojové plyny, vojenské letectvo. S tím vším se nejen vojáci museli vypořádat. Je děsivé, že od té doby neuplynulo zase tolik času,“ myslí si. A to vše reflektuje nová deska.

Brodén má po matce české občanství a k naší zemi jej pojí vřelý vztah. I proto zde natočil lyric video k písni Red Baron. Režíroval ho kameraman David Havlena. Věrnou kopii letounu Rudého barona nalezli tvůrci u členů leteckého klubu Jehnědí. „Red Baron je svižná skladba, ale kapelník Sabatonu Pär Sundström chtěl video zpracovat víc filmově. Letadlo se dokonce ani nevznese do vzduchu, i když možnost byla,“ líčí Havlena.

Po vydání desky se Sabaton vypraví na turné, jehož konkrétní zastávky ještě nejsou zveřejněné. „Zatím pro vás nemám žádné podrobnosti. Ale řekl bych, že nejsme úplně hloupí. A nepřijet do Česka by bylo hodně hloupé,“ říká Brodén s úsměvem.

Píseň o Česku? Bude!

Vztah k Česku a zájem o vojenskou historii se u Brodéna propojily už ve třech skladbách. Far from Fame a Aces in Exile pojednávají o druhoválečných letcích ve Velké Británii, píseň 1648 zase vypráví o obléhání Prahy švédskými vojsky za třicetileté války.

A možná že nepůjde o poslední dílka, která jsou Česku věnovaná. „Máme několik dobrých nápadů, které se vztahují k vaší historii, takže jsem si jistý, že ještě nějaká další písnička zazní. Jsme totiž stále poměrně mladí, a tak máme na její složení dost let,“ podotýká Brodén.