You Are The Champions. Queen v remaku svého hitu děkují zdravotníkům

9:20 , aktualizováno 9:20

Jste šampioni - you are the champions. Legendární britská kapela Queen přezpívala svůj hit We Are The Champions s upraveným textem jako poděkování zdravotníkům v první linii. Výtěžek poputuje do nadace Světové zdravotnické organizace (WHO) pro potírání nemoci covid-19.