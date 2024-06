Prezident dorazil na Janžurku. Dřív jsem se do lóže bál podívat, řekl Eben

Prezidenta Petra Pavla s chotí ještě před příchodem delegace přivítal moderátor Marek Eben.

„Máme tu po stranách i dvě lóže. Byly doby, kdy jsem se děsil, že tam někdo bude,“ řekl Eben. „Letos mám radost, že tu zástupce této – řekl bych – poměrně vysoké funkce je. Ale jak je jeho zvykem, do lóže by nešel. On je tam, pane prezidente, blbej výhled na to plátno,“ dodal směrem k prezidentskému páru sedícímu uprostřed hlediště.

Eben dále přivítal i předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétu Adamovou Pekarovou a prezidentovu ochranku. „Je mi to vždycky líto a myslím, že by si to ti dobří muži zasloužili,“ dodal na její adresu.

Ti všichni se do karlovarského Městského divadla přišli podívat na dokument Janžurka věnovaný oblíbené herečce. „Ten dokument je i takovou drobnou výhrůžkou. Říká: Chovejte se ke svým dětem hezky, nikdy nevíte, jestli o vás nenatočí dokument,“ glosoval Eben. Snímek je totiž intimním pohledem do života herečky, kterého se povedlo dosáhnout právě díky vztahu mezi dcerou režisérkou a matkou hlavní protagonistkou.

Obě dvě ostatně dorazily i na uvedení v divadle. „Mám jednoho kamaráda, pochází z dalekého Himálaje a já o něm točím ještě jeden film. Často se spolu bavíme a on vždycky říká, že nejdůležitější bytost v jeho životě je maminka, protože mu dala život. Takže Ivuško... Ona mi dala život, takže já jí děkuju,“ uvedla směrem k herečce režisérka Theodora Remundová.

„Já jsem sice mladá a ztepilá, ale můj věk se projevuje tím, že se dojímám. Takže já jsem dojatá, co řekla moje dcera a ještě se na plátně taky ještě jednou dojmu,“ předeslala Janžurová. „Děkuju všem, kteří to se mnou dělali. Bylo to se mnou dost obtížné, protože už jsem nebyla nadšená a ochotná. Jsem vůči sobě už trošku skeptická. A hlavně chci říct, že se moc těším, že ten film uvidím s diváky,“ dodala.

Iva Janžurová dále o snímku osobně promluví i v karlovarském vydání pořadu Rozstřel ve středu 3. července.

Dokumentární snímek Janžurka se dostane do českých kin 26. září.

Herečka Iva Janžurová obdržela Křišťálový glóbus za celoživotní přínos české kinematografii v Karlových Varech v roce 2015. Vystudovala DAMU a má na svém kontě stovky divadelních, seriálových i filmových rolí napříč žánry.

Theodora Remundová se po studiu na FAMU věnuje především dokumentární režii. Má za sebou i herecké zkušenosti. Herečkou je i její sestra Sabina Remundová.