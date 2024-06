Nejsme starci, co křičí na mraky. AVU jde do háje, nemá co naučit, říká Skála

Už je to přes dva týdny, co se přední umělci vyjádřili v petici ke stavu AVU, Národní galerie a Ceny Jindřicha Chalupeckého. „Když se mi dostala do ruky, souhlasil jsem s každým slovem a řekl si: Konečně to za mne někdo napsal a můžu jenom podepsat,“ popisuje oceňovaný sochař, malíř, ilustrátor a hudebník František Skála, jeden ze signatářů.

Bylo to tedy popsání situace, která vás trápila už dlouho?

Ano, jistě. O stavu Chalupeckého ceny jsem psal článek už před pěti šesti lety. Její situace vyústila v to, že jsem se o ni úplně přestal zajímat. Akorát by mne ty myšlenky rušily v práci. O stavu Národní galerie jsem taktéž už v minulosti mluvil. Od doby, kdy neoprávněně odvolali Jiřího Fajta, to nabralo tento směr. Jsou to postupující tendence, které se jen prohlubují a o kterých se všude mluví a nikdo nic nedělá.