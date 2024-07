Vynechávám večírky a chodím do kina, ale letos se to zatím nedaří, říká Janžurová

Dokumentární portrét o své mamince se Theodora Remundová rozhodla točit před několika lety. A přes komplikace se sháněním financí se jej nakonec povedlo i za pomoci internetové sbírky dokončit. Jaké bylo pro obě sledovat dovršenou práci s festivalovými diváky, mezi kterými byl i prezident Petr Pavel? „Beru každého diváka stejně. To mám po Ivušce. Takže mě nijak neznervóznilo, že tam jsou důležití nebo známí lidé, spíš prostě obecně to, že ten film ukazujeme lidem,“ říká Remundová.

„Já jsem si to užila, protože když nám náš festivalový doprovod Kateřina oznámila, že tam bude pan prezident, na chvíli jsme ztuhli. Ale prý si to vybral sám, což mě potěšilo. Seděla jsem vedle něj v řadě, takže jsem mohla sledovat reakce, které byly velice příjemné. Slyšela jsem, kdy se směje a kdy poslouchá. Dokonce mi pak řekl, že se v některých těch momentech sám poznal,“ popisuje Iva Janžurová.

Součástí dokumentu jsou momenty z hereččina soukromého i pracovního života. Setkává se s kolegy, fanoušky, kamarádkami z dospívání. Otevírají se v něm ale i intimní a mnohdy bolavá témata. Jak se s tím Theodora Remundová popasovala zároveň jako dcera a režisérka, která potřebuje co nejzajímavější materiál?

„Člověk musí být svým způsobem bezohlednější, než by si leckdo dovolil. Ale už mám naštěstí ověřené z jiných filmů, že to těm lidem vlastně neublíží. Je třeba jít co nejvíc na dřeň, protože pak nemá smysl ten film točit, když se někam nedostanete, když něco nového neobjevujete,“ vysvětluje.

Svou roli v dokumentu sehrává i záznam incidentu z roku 2002, kdy na Ivu Janžurovou spadla na jevišti velká a těžká dekorace. „Když se na to dívám, dostávám záchvat smíchu. Když mi to poprvé dali k dispozici, tak jsem se opravdu začala hrozně smát. Asi to bude výraz nějaké obrovské radosti, že jsem to přežila,“ říká.

A vzpomene si ještě na nehodu, když stojí na jevišti? „Jo, když se nade mnou ozve nějaký vrz nebo i když se zvedají nábytky nad horní rám jeviště… Člověk si říká, no, snad to dobře zahákli,“ odpovídá.

V rozhovoru se dál dozvíte, jaká byla pro Ivu Janžurovou a její dceru večeře s hercem Viggem Mortensenem v Karlových Varech nebo proč si nemyslela, že by o ní měl vzniknout dokument. Theodora zase prozradila, co bylo pro ni nejnáročnější natáčet a jak se rozhodovala, které momenty ukazovat, a které už ne.