Doufal jsem, že budeme druzí Beatles a dostaneme se do světa, říká Petr Janda

Koukám, že máte na zahradě jinan dvoulaločný. O něm jdou legendy, že?

Pravda je, že moje kamarádky a manželky tvrdily, že jsem je na jinan nabalil. To si však nejsem úplně jistý. Naučil jsem se, že se strom jmenuje latinsky ginkgo biloba, abych mohl dělat chytrýho. Legendární je možná tím, že ho málokdo má, i když se dá normálně koupit v zahradnictví. A říká se o něm, že má léčivé účinky. Kdysi jsem to zkoušel, ale jestli to pomáhá, si netroufnu odhadnout.

Přišel za mnou Karel Gott a povídá: „Hele, to bylo moc pěkný, takhle bych si to nějak představoval.“ Když pak umřel, bohužel k tomu nedošlo.