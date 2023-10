Na dalším albu rozhodně nevyměkneme, slibuje kapelník Olympicu Petr Janda

Na Českém mejdanu s Impulsem nevystupujete poprvé – co pro vás tahle akce znamená?

Příjemnou konfrontaci s kolegy v branži, společenskou událost a ověření si našeho snažení.

Hrajete rádi po boku dalších skupin nebo interpretů?

Ano. Kapela hraje jako o život a snaží se to těm druhým natřít. Ale není to nic ve zlém.

Letos jsou na soupisce účinkujících například Chinaski, Čechomor nebo Lucie Bílá. Najdete si čas podívat se na vystoupení vašich kolegů?

Určitě ano. Už jsem některé opravdu dlouho neslyšel.

Do O2 areny se vrátíte ještě v prosinci koncertem v rámci oslav 60. let Olympicu. Jak bude pojatý?

Jako největší koncert, co kdy Olympic udělal. Určitě si to náležitě užijeme, nejspíš už nic takového do budoucna neuděláme.

Vydali jste box 60, je před vámi koncert na oslavu jubilea. Co čeká Olympic v následujících letech? Máte už nějaké plány?

Máme zatím plán na příští rok, tedy oprášíme Trilogy (Prázdniny na Zemi, Ulice a Laboratoř) a v druhé polovině roku představíme tour s novým albem.

Rýsují se už nějaké nápady na nové album?

Jistěže, ale ještě máme trochu času, takže nijak zásadně nespěcháme. Rozhodně ale nevyměkneme.

Nedávno jste obdržel Cenu Jaroslava Herdena za dlouhodobý přínos hudební výchově v oblasti písňové tvorby. Co pro vás znamená?

Abych pravdu řekl, nic jsem o něm nevěděl, ale už jsem se nechal dovzdělat. Mám z té ceny radost.

Jste mimochodem v dobré společnosti, tuto cenu dostali například Jiří Suchý, Petr Skoumal nebo Jaroslav Uhlíř, čili bych se odvážil tvrdit, že si jí ceníte i z tohoto důvodu.

Dalo by se říct, že to hrálo rozhodující roli.