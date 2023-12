Sex vás na celý den nezabaví, ale muzika ano, tvrdí Petr Janda z Olympicu

Sešli jsme se v šatně v O2 areně těsně před koncertem k šedesátinám Olympicu. Jak se vám v těchto prostorách hraje?

Je tu trochu kostelní akustika, přece jen je to obří prostor, ale hráli jsme tu už mockrát, jsme na to zvyklí. Když je plno – a dneska plno bude –, dá se to. Jinak to tady mám rád, je to velkolepá a velkorysá aréna. Vzpomínám si, když se o ní začalo mluvit, vyrojila se spousta chytráků, kteří začali tvrdit, že je to nesmysl, že Praha takovou halu nepotřebuje, že to jsou vyhozené miliardy a podobně. Rád bych si dneska ty chytrolíny našel, protože je ta hala skoro denně v provozu a vůbec si kulturní život bez ní nedovedeme představit.