McCartney vydává raritní desku, jež původně vyšla jen v Sovětském svazu

Album CHOBA B CCCP vyšlo v roce 1988 pouze v Sovětském svazu. Jde o ve studiu živě nahrané staré rokenroly, jako jsou Twenty Flight Rock od Eddieho Cochrana, Elvisova That’s All Right nebo Ain’t That a Shame Fatse Domina. McCartneyho tehdy doprovázel veterán Mick Green na kytaru či klávesista The Animals Mick Gallagher.



Jak k vydání vlastně došlo? McCartney původně chtěl album v Británii vypustit mimo oficiální kanály a tvářit se, že je z Ruska pašované. To ovšem vydavatelství EMI odmítlo, a tak došlo k dohodě se sovětskou vládou. Album vyšlo pouze tam a jeho náklad padesát tisíc kusů se okamžitě vyprodal. Záhy se ty desky skutečně prodávaly i na Západě, a to za horentní sumy. A nakonec McCartneyho pocta hudbě jeho dětství vyšla v roce 1991 i celosvětově.

Album nazvané Paul Is Live z roku 1993 sdílí podobnou hravost vtělenou do názvu. Zatímco sovětská deska rokenrolů si do titulu vzala ruský překlad titulu písně Beatles Back in the USSR, živák, který McCartney natočil na světovém turné v tomto roce, si utahuje z kauzy „Paul is dead“, tedy konspirační teorie tvrdící, že zpěvák zahynul při autonehodě v roce 1966 a kapela jej následně nahradila dvojníkem.



Původní teorii odstartoval obal desky Abbey Road, kde na slavné fotografii jde hudebník jako jediný bosý (což prý měl být způsob, kterým své mrtvé pohřbívala mafie). Takže na koncertním záznamu kráčí McCartney v botách vláčen svým psem. Jde mimochodem o potomka Marthy, ovčáka, jenž byl inspirací k písni Martha My Dear.

Do třetice se fanoušci dočkají dalšího živáku pořízeného na tajném koncertu v jednom z hollywoodských obchodů s deskami v roce 2007. Tehdy původně vyšlo jen EP se dvěma aktuálními songy, písní C Moon z období Wings a beatlovským hitem I Saw Her Standing There.



Nyní pod názvem Amoeba Gig vychází kompletní záznam jednadvaceti skladeb napříč McCartneyho kariérou. „Mého manažera napadlo udělat něco neobvyklého – a to já rád. Takže jsme zahráli v tomhle legendárním obchodě. Jen jsem se bál, aby lidi během koncertu ty desky nekradli!“ vzpomíná McCartney.