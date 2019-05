Žbirkova hudební oslava čtyřiceti let na scéně bude mít hvězdné hosty

„Skvělá věc se nám podařila a jsem rád, že budeme na koncertech hrát i skladby z Double Alba v sestavě, ve které jsme ho ve studiu v Abbey Road nahráli. Věřte mi, opravdu nebylo jednoduché sladit termíny, protože jsou všichni velmi pracovně vytížení, ale zvládli jsme to. Bude pro mne čistou radostí a potěšením stát na jednom pódiu s muzikanty, kteří doprovázeli na velkých světových turné Paula McCartneyho, Ringo Starra a další,” říká Miro Žbirka.

Zmiňovanými hvězdnými muzikanty jsou bubeník Blair Cunningham, kytarista Robbie McIntosh, kytarista a baskytarista Hamish Stuart, klávesista Dean Ross, kytarista Pears McIntyre a producent Double Alba Rob Cass.

Konkrétně třeba McIntosh a Stuart nahrávali s McCartneym alba Flowers in the Dirt a Off the Ground a mezitím s ním absolvovali i obří světové turné, z něhož vznikl koncertní film Get Back v režii Dicka Lestera.