GLOSA: Film Yesterday sahá do zlatého fondu Beatles jen vzácně

Bohužel podobně jako si tvůrci nedali moc práce s příběhem písničkářského vykradače Beatles, neobtěžovali se příliš ani s výběrem písní. Jdou tedy po povrchu, v daném případě po hitech. A to ještě tak návodně, že v Rusku zazní Back in the U.S.S.R, a když dojde na city, hrají se písně jako She Loves You nebo All You Need Is Love.

Snad jen dvakrát hrábnou tvůrci do zlatého fondu hlouběji. To když do písničkářského souboje s Edem Sheeranem zařadí neprávem opomíjený klenot The Long and Winding Road z pozdního období kapely. A když v klíčovém momentu celosvětového blackoutu gradující filmovou scénu doprovází smyčcové glissando z A Day in the Life.

Jinak jsou mnohé narážky na legendární díla Beatles až zoufalé. Jasně, že marketingoví odborníci roku 2019 odzívnou název desky Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, který nám připadá geniální jen s celou historickou znalostí. Ale vzniknout a prosadit se mohl jen díky McCartneyho entuziasmu a pouze v hippies létě lásky roku 1967.

A jak se tvůrci, respektive Himesh Patel coby interpret, s nestárnoucí klasikou vypořádali? Titulní skladba v celé své podobě ve filmu vlastně nezazní, dostala se až na soundtrack – a na rozdíl od originálu z roku 1965 by nejspíš nikoho z bot nevystřelila. Jako důstojný cover obstojí In My Life i hravá verze Ob-La-Di, Ob-La-Da ze školy.

Oproti tomu například Help! je odehraná opravdu otřesně a nelze se vymlouvat ani na snahu o zvukovou aktualizaci. Každopádně když pod závěrečnými titulky zazní originál Hey Jude, působí to až úlevně.