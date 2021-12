Barokní ohňostroj, valčíky i Jaroslav Ježek. Orchestry oslaví nový rok

Soubor Collegium 1704 letos naváže na tradici svých silvestrovských koncertů již 30. prosince v 19.30 hodin pořadem Královský ohňostroj, který slibuje atmosféru plnou jásavých fanfár avirtuozních pasáží zejména pro žestě.

Dvořákovu síň pražského Rudolfina rozezní Hudba k ohňostroji Georga Friedricha Händela, od něhož je na programu ještě Concerto a due cori. Pod taktovkou Václava Lukse soubor dále provede díla italských barokních autorů Antonia Caldary aFrancesca Barsantiho.

Česká filharmonie letos tak trochu změří síly s Vídeňskými filharmoniky. I její Novoroční gala se totiž ponese v rytmu vídeňských valčíků především z dílny Johanna Strausse. Zazní též árie z jeho operet a z děl Franze Lehára v podání kyrgyzské sopranistky Kathariny Konradi. Umění Straussovy dynastie ctil i jejich německý jmenovec Richard Strauss, jenž bude zastoupen Měsíční hudbou z opery Capriccio v úpravě Tomáše Illeho pro lesní roh a smyčcový orchestr.

Sólového partu se ujme Radek Baborák, program nastuduje Manfred Honeck. Odpolední koncert začíná v 15 hodin a večerní, jenž poběží živě na kanálu ČT art a jako stream na facebooku České filharmonie, ve 20 hodin.

Filharmonie Brno a její šéf Dennis Russell Davies vstoupí do nového roku jazzově laděným koncertem, jímž připomene, že 1. ledna 2022 uplyne 80 let od úmrtí Jaroslava Ježka. Z jeho díla zazní Klavírní koncert, který se symbolicky ocitne vedle dvou světových legend hudby 20. století: skladby Les Trois Rois Noirs (Tři černí králové) od Duka Ellingtona a Symfonie č. 2 „The Age of Anxiety“ (Věk úzkosti) od Leonarda Bernsteina. Sólistou večera v Janáčkově divadle, jenž začne ve 20 hodin, bude italský pianista Emanuele Arciuli.