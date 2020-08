Modelka Iva Kubelková a rocker Michal Pavlíček zkoumají na albu duši žen

Jak začala vaše spolupráce?

Kubelková: Asi před třemi lety jsem zase po delší době začala hrát na klavír, brala jsem hodiny zpěvu, potkala jsem se s jednou jazzovou kapelou, s níž jsem začala regionálně vystupovat s převzatými písničkami. Začali si mě všímat pořadatelé, objednávat si mě na další akce. Říkala jsem si, hezké, dobré, celkem mě to naplňuje, ale přece jenom zpívat převzaté písničky není úplně ono. Zrála ve mně myšlenka natočit vlastní album s jakousi mou výpovědí. Přemýšlela jsem, s kým bych tu desku natočila, a první, kdo mě napadl, byl Michal. Promítla jsem si stávající českou hudební scénu a on mi přišel jako ideální volba. Chtěla jsem nahrávku s jasnou a silnou emocí.

Nechtěla jsem mířit na teenagery, přála jsem si natočit muzikantsky kvalitní věc s jasným a čitelným rukopisem. Takže jsem mu napsala, jestli by byl tak hodný a nenapsal mi dvě tři písničky. Odepsal, že o tom bude přemýšlet, půl roku se neozval a pak napsal, že by pro mě něco měl. Pustil mi dvě věci, ze kterých jsem si sedla na zadek. To bylo přesně ono.

Jak jste setkání vnímal vy, Michale? Pavlíček: Lidi se v životě potkávají a každé setkání má buď nějakou chemii, nebo kolem vás jen tak propluje. Nemohl bych udělat desku někomu, kdo mě neoslovuje. Iva mě požádala, poslouchal jsem její jazzové nahrávky a líbila se mi vnitřní síla i její barva hlasu. Zkusil jsem nejdřív napsat pár jazzovějších věcí, to bylo v době, kdy jsme se ještě osobně neznali. Pak jsme se vzájemně hledali. Napsal jsem jí další písničku a ona mě překvapila tím, že začala dodávat další texty. S tím jsem nepočítal, měl jsem pocit, že si napíše tak jeden dva texty a pak se bude hledat někdo, kdo jí napíše ostatní a bude se hledat téma desky. Jenže Iva mi začala posílat velmi silné ženské výpovědi, které mě oslovily. Tady stála žena, která přemýšlí nad svým životem. A najednou se naše cesty začaly pojit. Bylo jasné, že tu desku spolu uděláme.

Plánujete koncerty?

Kubelková: Teď je důležité nechat lidi, aby se s deskou seznámili, vstřebali fakt, že ji modelka Kubelková nahrála, napsala texty a že je to její výpověď. Ráda bych na to posluchačům dala čas. A s těmi, kteří s písničkami souznějí a něco si v nich najdou, se ráda uvidím naživo.

Pavlíček: Říkal jsem Ivě, že by si měla postavit kvalitní kapelu. Zpětná vazba je důležitá, živě totiž písničky rozkvetou a dostanou další rozměr.