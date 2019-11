ANKETA: Jaký byl největší hit od revoluce? Zvolte hit třiceti let svobody

Petr Kotvald - Milujem se čím dál víc (1989)

Klip natočený v roce 1989 se už snažil přiblížit západnímu stylu. Petr Kotvald sám tuto píseň považuje za svůj největší sólový hit.

Wanastowi Vjecy - Tak mi to teda nandey (1991)

Píseň je ze stejnojmenného debutového alba skupiny z roku 1991. Robert Kodym v ní popsal, co si říkal v duchu, když byl u výslechu na Veřejné bezpečnosti kvůli svému punkovému zevnějšku.

Lucie Bílá - Láska je láska (1992)

V originálním videoklipu Filipa Renče si zahrála i autorka textu Gabriela Osvaldová. S Lucií Bílou píseň nazpívala Ilona Csáková. Klip byl označen za neetický a určitou dobu se v televizi nesměl vysílat.

Janek Ledecký - Na ptáky jsme krátký (1992)

Janek Ledecký si v roce 1992 odskočil k natočení sólové desky od skupiny Žentour. Po úspěchu písně a alba Na ptáky jsme krátký se ovšem už nevrátil.

Yo Yo Band - Rybitví (1993)

Richard Tesařík v době vydání písně pracoval jako umývač oken a nečekal, že se z ní stane hit. Dokonce už ani nechtěl točit další desku. Nakonec se nechal přemluvit k natočení alba Karviná a skupina po téměř dvaceti letech prorazila.

BSP - Země vzdálená (1994)

Země vzdálená je největším hitem skupiny BSP, kterou tvoří Ota Balage, Kamil Střihavka a Michal Pavlíček. Silná melodie, symfonický orchestr a hlasový rozsah Kamila Střihavky dostali píseň mezi největší české hity vůbec.

Lucie - Amerika (1994)

Píseň vznikla v roce 1994 ke stejnojmennému filmu, jehož záběry se objevují i v původním klipu. V roce 2016 skupina Lucie natočila nový klip k této písni sestříhaný ze záznamů z osmi jejích koncertů.

Premier- Hrobař (1994)

Hrobař je největší a taky jediný hit skupiny Premier. Na výsluní ho dostal klip Filipa Renče, který bodoval v tehdejší novácké hitparádě Eso.

Žlutý pes - Sametová (1995)

Píseň napsal Ondřej Hejma už před revolucí coby příběh dějin českého rokenrolu. Až sametová revoluce jí ovšem dodala refrén a Hejma přepsal i původní hudbu. Kapele se píseň zdála příliš folková, ale stala se jejím první hitem.

Buty - František (1996)

Ostravská skupina Buty vydala píseň František na své desce Dřevo. Stala se jednou z jejich největších hitů a skupina patřila v devadesátých letech k nejhranějším.

Shalom - Stín katedrál (1996)

Petr Muk svou jedinečnou interpretací oživil hit Václava Neckáře z šedesátých let. Se skupinou Shalom se brzy rozešel, aby se věnoval sólové dráze.

Petr Hapka a Lucie Bílá - Dívám se, dívám (1997)

Petr Hapka a Michal Horáček hledali pro tuto píseň zpěvačku. V divadle viděli Lucii Bílou, kterou do té doby neznali. Nabídli jí honorář jednu korunu. Souhlasila a vznikl megahit.

Lunetic - Máma (1998)

Chlapecká skupina Lunetic se písní Máma vlichotila ženám všech generací. Napadlo to jejich manažera. Členům skupiny bylo pouhých osmnáct let a připadalo jim trapné zpívat matkám, ale nechali se přesvědčit a nelitovali.

Ilona Csáková - Proč mě nikdo nemá rád (1998)

S coverem písně I Say A Little Prayer od americké zpěvačky Dionne Warwick se Ilona Csáková trefila do vkusu českých diváků, ačkoli tuto píseň s textem Zdeňka Borovce už před ní nazpívala Helena Vondráčková.

Lucie - Medvídek (1998)

Klip Filipa Renče Medvídek vzbudil podobnou kontroverzi jako jeho Láska je láska. Televize ho také přestala vysílat pro nevhodný obsah. V roce 2015 natočila Lucie k písni nový klip.

Iveta Bartošová - Tři oříšky (1998)

Karel Svoboda napsal hudbu k filmu Tři oříšky pro Popelku v roce 1973. Až po více než dvaceti letech ho napadlo rozvést hlavní melodii do samostatné písně a tu nechal nazpívat Ivetu Bartošovou. Text napsal Vladimír Kočandrle.

Anna K. - Nebe (1999)

Píseň je podle slov Anny K. reakcí na hromadný odchod Romů do Kanady v roce 1997. Klip k ní vznikl až po deseti letech. Ten pojednává o pilotovi RAF, válečnému hrdinovi Pavlu Tauberovi.



Chaozz - Vodopády (1999)

Chaozz v písni Vodopády předělal skladbu Waterfalls od amerického dívčího tria TLC. Pozitivně laděná skladba se hodně hrála na přelomu milénia v rádiích.

Helena Vondráčková - Dlouhá noc (2000)

Dlouhá noc byla zvolena hitem roku 2000 a deska Vodopád, na které vyšla, udělala z Heleny Vondráčkové nejprodávanější zpěvačku roku.

Kabát - Pohoda (2001)

Píseň, která každoročně získává cenu Osa za nejhranější českou skladbu, vznikla na žádost manažera kapely, aby na výběrové desce Suma sumárum byla aspoň jedna novinka. Autor Milan Špalek s ní nebyl vůbec spokojen.

Chinaski - 1970 (2003)

Generačním hitem se Michal Malátný ohlédl ve svých třiatřiceti letech za érou Husákových dětí a oslovil tak svoje vrstevníky a vlastně všechny, kdo zažili dětství v socialismu.

Aneta Langerová - Voda živá (2004)

Michal Hrůza si Anetu Langerovou vyhlédl během jejího účinkování v Česko hledá SuperStar a slíbil, že když zvítězí, napíše pro ni píseň. Gramofirma ji na desku nevybrala, ale Aneta si ji nakonec prosadila.

Petr Kolář - Ještě že tě lásko mám (2005)

Píseň složil Karel Svoboda pro svou manželku Vendulu. Petr Kolář ji měl zazpívat pouze jednou na charitativním koncertě. Záznam z něj však zazněl v Českém rozhlase a posluchači si píseň vyžádali.

Ready Kirken - 1+1 (2006)

Píseň 1+1 natočil Michal Hrůza ještě se skupinou Ready Kirken. Stala se nejhranější písní v českém éteru a získala cenu Anděl. V témže roce byl Hrůza ze skupiny vyloučen a založil vlastní Kapelu Hrůzy.

Daniel Landa - Touha (2007)

Daniel Landa a jeho žena Mirjam natočili filmový muzikál Kvaska, z nějž pochází píseň Touha. Na jeho motivy pak vznikl divadelní muzikál Touha a vyšla i stejnojmenná deska.

Óčko Allstars - Ty jsi jako já (2009)

Dvanáct předních zpěváků se sešlo v projektu televize Óčko, aby nazpívalo píseň na podporu lidí v léčebnách dlouhodobě nemocných. Píseň napsal Michal Hrůza a je vzkazem, že staří lidé jsou pro mladší důležití.

Václav Neckář - Půlnoční (2011)

Půlnoční je mnoho let nejhranější vánoční písní v českém éteru. Původně vznikla jako součást hudby pro film Alois Nebel.Autorem textu úspěšného songu je Jaromír 99, hudbu složili Dušan Neuwerth a Jan P. Muchov.

Wohnout - Svaz českých bohémů (2015)

Kapela tvrdí, že byla tato píseň jen do počtu. Připadala jim moc disco. Vůbec nepočítali s tím, že se stane jejich nejsledovanějším klipem. Na Youtube má už 45 milionů zhlédnutí.

Kryštof a Tomáš Klus - Cesta (2013)

Duet Richarda Krajča s Tomášem Klusem se stal obrovským hitem. Pro oba interprety tím však skončilo jejich přátelství, především kvůli odlišným politickým postojům.

Karel Gott a Charlotte Ella Gottová - Srdce nehasnou (2019)

Duet otce s dcerou napsal pro Karla Gotta Richard Krajčo. Klip vyšel 2. května 2019. Krátce po smrti Karla Gotta v říjnu 2019 přesáhl na YouTube 20 milionů zhlédnutí.