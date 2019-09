Marek Ztracený přidá v únoru druhý koncert v O2 areně

„Když jsem oznamoval koncert v O2 areně, měl jsem tep asi 200 za minutu a doufal, že v té hale nebudu sám a ztracený. Uteklo půl roku a já s tepem asi 250 oznamuji, že přidáváme druhý koncert. Těžko se popisuje, jakou radost a další motivaci nám ten obrovský zájem přináší.

Nejedná se o žádný „ego“ krok. Jde prostě jen o to, že do koncertu zbývá pět měsíců a my už kromě pár stovek lístků do čtvrtého patra nemáme co nabídnout. Ten tlak v podobě zpráv, jestli ještě budou vstupenky na stání a sezení u podia v dolní části je tak veliký, že nestačíme odpovídat. Je to ten nejpříjemnější tlak v mém životě,“ nechal se slyšet Marek Ztracený.

„Píšete, že chcete lístky na stání, protože chcete při koncertě tančit. Píšete, že chcete sedět dole u pódia, protože chcete být blízko a líp vidět. Píšete, že jste chtěli kupovat lístek jako dárek k vánocům, narozeninám, k svátku a ptáte se, jestli ještě nějaké přidáme a já si říkám proč si masírovat ego a odpovídat ’snad příště, měli jste být rychlejší a neváhat’.

Ne. A hlavně, kdo ví, co bude příště a jestli nějaké příště bude? Prostě žijeme teď a tady, tak na co si hrát? Koncerty v O2 areně budou dva a snad vy, co jste mi psali, i vy, opozdilci, máte radost,“ uvedl zpěvák na sociálních sítích.