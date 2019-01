Na Thajsko udeřila bouře. Pláž zmizela, říká z místa zpěvák Marek Ztracený

Bouře má v pátek zasáhnout jižní pobřeží Thajska, včetně oblíbených letovisek. Samui, společně s ostrovy Tao a Pchangan, má být jednou z nejvíce zasažených oblastí. „Ze začátku jsme si z toho dělali srandu, teď trochu přihořívá. To nejhorší má přijít asi za šest hodin, tak se necháme překvapit,“ uvedl Ztracený pro iDNES.cz.

Thajský meteorologický úřad vydal varování před bouří už 1. ledna. Turisty v letoviscích však na nebezpečí nikdo oficiálně neupozornil. „Že na nás jde bouře jsme zjistili náhodou. Až když jsme se byli sami zeptat, tak nám řekli, že se vydalo nějaké prohlášení. Chtěli jsme pak hned odletět, ale už jsme to nestihli. Zrušili tu všechny lety na příští tři dny,“ uvedl Ztracený.

Zpěvák Marek Ztracený s partnerkou Marcelou a synem Markem

Až v pátek podle Ztraceného recepce doporučila turistům nakoupit si zásoby a nevycházet ven. „Náš hotel leží přímo na pláži. Zatím je to jen hezká podívaná na velké vlny a nikdo zatím netrpí. Co ale přijde, netušíme. Kdyby bylo nejhůř, asi bychom se přesunuli nahoru do hor,“ říká zpěvák.

Meteorologové očekávají, že první thajská tropická bouře za téměř tři desetiletí přinese vítr o rychlosti až 80 kilometrů v hodině, prudké lijáky a vlny dosahující až pětimetrové výšky. Na příchod živlu se připravuje 16 provincií na jihu země včetně oblíbených letovisek na ostrovech Pchúket a Samui.

Podle Ztraceného ale místní obyvatelé nijak „nepanikaří,“ což prý působí uklidňujícím dojmem. „Nechci to ale zlehčovat, protože si myslím, že to nejhorší teprve přijde,“ dodává zpěvák.



Bouře by na pevninu měla udeřit v pátek večer místního času (odpoledne SEČ) a měla by jižní část země sužovat do soboty. Z ohrožených oblastí podle Reuters prchají tisíce lidí v obavách, že Pabuk zaplaví silnice a odřízne některé pobřežní regiony od zbytku země.

Provoz už přerušilo letiště v Nakhon Si Thammarat, správním středisku stejnojmenné provincie, a v nejbližších hodinách se k tomu chystá letiště v metropoli provincie Surat Thani. Do ohrožených oblastí kvůli bouři nelétá nízkonákladová společnost Nok Airlines, na ostrov Samui přerušily lety aerolinky Bangkok Airways.

Podle thajských médií byly přerušeny rovněž trajektové spoje z tohoto ostrova i na ostrov. V tamních letoviscích tak mohou uváznout stovky turistů, napsala agentura AP. Úřady evakuovaly ropné plošiny a vyzvaly majitele lodí, aby nevyplouvali na moře.

V Thajsku je nyní více než 2 500 českých turistů, odhaduje Asociace cestovních kanceláří.

VIDEO: K Thajsku se blíží bouře, tisíce lidí jsou evakuovány Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Zatím české cestovní kanceláře nemusely nikoho evakuovat, ale za pár hodin to může být jinak,“ řekl místopředseda asociace Jan Papež. Individuálním turistům v zemi asociace doporučuje zaregistrovat se do systému ministerstva zahraničí Drozd.



České ministerstvo zahraničí vydalo pro cesty do Thajska upozornění. Doporučuje nepodceňovat situaci, dbát pokynů úřadů, v případě nouze se obrátit na nouzovou linku zastupitelského úřadu. Podle úřadu by zhoršené počasí mělo kulminovat v noci ze 4. na 5. ledna. Omezení jsou možná i v předchozích a následujících dnech. Ministerstvo rovněž doporučuje registraci v systému Drozd.

Provozovatelé hotelů na ostrově Samui přijímají preventivní opatření. „Od rána zatloukáme okna, připravujeme lékárničky s první pomocí, kapesní svítilny, vodu, potraviny a palivo pro generátor,“ řekla vedoucí jednoho z místních hotelů Ampavan Taopchengová. Podle ní k podobným krokům přistoupily i další hotely v lokalitě.

Povětrnostní situace v oblasti Thajska, kam míří tropická bouře Pabuk (4. ledna 2019, 10 hodin místního času).

Podle agentury AP by bouře Pabuk by mohla být nejhorší od roku 1989, kdy tajfun Gay zanechal po sobě více než 400 mrtvých.

Na ostrově Samui už dříve zahynul ruský turista, když se snažil zachránit svou dceru z mořského příboje. Thajská televize PBS uvedla, že dcera přežila, ale otec ztratil vědomí, když ho vlny smetly na útesy, a záchranáři ho už nedokázali oživit. Podle agentury AP se tak Rus patrně stal první obětí bouřlivého počasí.

Turismus v jižním Thajsku představuje významný zdroj příjmů do státní pokladny. Úřady jsou velice citlivé na bezpečnost návštěvníků obzvláště po incidentu z loňského července, při němž se na rozbouřeném moři poblíž letoviska Pchúket potopila loď s turisty. Zahynulo tehdy 47 Číňanů.