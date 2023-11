Hýbe se ještě? Madonna servíruje 40 let hitů, sex i emoce, v Lisabonu bere dech

„Kde vězí? Měla začít už před hodinou. V Barceloně startovala s hodinu a půl dlouhým zpožděním!“ V největší portugalské aréně s názvem Altice Arena to vře, dovnitř začali pouštět první fanoušky už krátce po sedmé večer a teď už tu dvacetitisícový dav marně vyhlíží svou modlu přes hodinu po začátku avizovaném na 20.30.

Trpělivost publika testuje Madonna znovu. Je 21.56 a hala znovu zkouší vyvolat další vlnu skandování. Bude to další marný pokus? Vyšlo to. Světla zhasínají a střecha i obří hala začínají vibrovat prvními tóny písně Nothing Really Matters (Nic není podstatné, pozn. red.) z přelomového albu Ray of Light z roku 1998.