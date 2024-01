Královna nechodí pozdě. Fanoušci žalují Madonnu za opožděný začátek koncertu

Oba svorně prohlásili, že kdyby předem věděli, že koncert skončí až kolem jedné hodiny ranní, vstupenky by si nekoupili.

„Mnoho těch, kteří si lístky pořídili, museli druhý den vstávat do práce, nebo se věnovat rodinným povinnostem,“ uvedli dále Fellows a Hadden v žalobě na promotéra a pořadatele za „klamavé obchodní praktiky a falešnou reklamu“.

V soudním dokumentu dále stojí, že „žalovaní nijak neupozornili držitele vstupenek na to, že koncert začne mnohem později než v čase uvedeném na lístku“. V případě předmětného Madonnina vystoupení se jedná o datum 13. prosince 2023, ale i další zpěvaččina vystoupení 14. a 16. prosince na stejném místě, tedy v Barclays Center, začala o dvě hodiny později.

Není to poprvé, co Madonna zkoušela trpělivost svých věrných. Na Rebel Heart Tour 2016 a Madame X Tour 2019-2020 rovněž začínala koncerty s více než dvouhodinovým zpožděním. K soudu to chtěl hnát jeden fanoušek v roce 2019, ale později žalobu dobrovolně stáhl. V témže roce Madonna sdílela na sociálních sítích krátké video, v němž prohlásila: „Všichni byste si měli uvědomit, že královna nikdy nechodí pozdě“.

Madonna není sama, komu dělá problém začít koncert včas. Mistrem je v tomto ohledu jistý W. Axl Rose, frontman kapely Guns N’Roses. Vzpomeňme na pražský koncert v červnu 2006, který začal ve 23:12, přičemž o čtyři roky později se situace opakovala, přičemž kolem jedenácté večerní bylo pořadateli přislíbeno, že kdo už dál nehodlá čekat, bude mu vráceno vstupné.

Jsou ale i výtečníci, kteří sice začnou včas, ovšem koncert po několika skladbách ukončí, případně přímo během vystoupení vyhodí z kapely kytaristu, viz pan Andrew Eldritch a „jeho“ The Sisters Of Mercy.

Dále známe pedanty, kteří ve snaze nabídnout publiku co nejintenzivnější umělecký zážitek, který nesmí pokazit žádný dotěrný fotoaparát nebo mobil, hrozí okamžitým ukončením produkce v případě, že si někdo dovolí fotografovat. Je to případ kapel Tool nebo King Crimson, ovšem v jejich případě se skutečně jedná o snahu odehrát opravdu jedinečný koncert.