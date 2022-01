RECENZE: Luboš Malina a Kateřina García zpívají o lásce i jiných běsech

„Několikrát jsme tento hudební projekt odložili, abychom se k němu s novými nápady opět vraceli. Během této doby jednotlivé skladby doznaly značných proměn, nejen co se týče hudebního pojetí, ale i v našem přístupu k jednotlivým textům,“ píší v bookletu alba oba autoři hudby a ona pečlivost a rozvaha je z výsledku patrná.

Obě složky jsou v dokonalé rovnováze, Provazníkové malebné a zpěvné verše dostaly adekvátní hudební doprovod, který ctí jejich náladu a rytmus. Úvodní Co člověk pod sluncem stojí na symbióze malebné češtiny a „světového“ hudebního doprovodu, v němž hlavní roli hrají indický nástroj shruti box a balkánská píšťala.

Následující Stesk halí smutné milostné vyznání do jednoduchého rytmického vzorce, z něhož se vynořují akustické kytary a původně nervní nálada písně se zklidňuje. Na podobných kontrastech jsou postavené i další skladby. Nad krajinou milostnou se po konejšivých akustických tónech zhruba po dvou minutách přelomí do rockově valivé podoby jako vystřižené z floydovského dvojalba The Wall.

Vprostřed noci Kateřina García, Luboš Malina Hodnocení: 80 %

Je to v kontextu alba ojedinělý moment, který ale skvěle pasuje k palčivým veršům „Andělem meče z ráje vyhoštěná, svůj úděl nachází v zahradě povzdechů; už nenalezne jinde útěchu, láska opuštěná, láska opuštěná...“

Slova Věry Provazníkové doplňuje text Motýli z pera Bohuslava Reynka a báseň Ani labuť ani Lůna Karla Hynka Máchy, kterou Provazníková doplnila další slokou. Na mimořádně působivé výsledné podobě alba mají kromě hlavních protagonistů značnou zásluhu producent Steve Walsh, s nímž Luboš Malina spolupracoval coby kapelník skupiny Druhá tráva, dále baskytarista Jakub Vajnar, bubeník Kamil Slezák či kontrabasista Tomáš Liška. I díky nim a dalším zúčastněným je poslech desky vzácným zážitkem, který dokreslují malby v bookletu, jejichž autorem je sám Malina.